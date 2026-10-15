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بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصل إلى مقر أكاديمية الشرطة للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة

الرئيس السيسي يصل إلى مقر أكاديمية الشرطة للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة
الرئيس السيسي يصل إلى مقر أكاديمية الشرطة للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة
أ ش أ

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ صباح اليوم الخميس، لحضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين .. حيث كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بالأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ومن المقرر أن يقدم طلبة وطالبات الأكاديمية من مختلف السنوات الدراسية، عروضاً متنوعة خلال الاحتفال، من بينها العروض القتالية التي تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية التي يخضعون لها، والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء آداء المهام التي يتم تكليفهم بها.

تجدر الاشارة إلى أن أكاديمية الشرطة، التي تعتبر من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة على مستوى العالم، والأولى على المستوى الإقليمي، تعد صرحا علميا أمنياً شامخاً؛ حيث حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، مما جعلها ملحمة للوطنية ومصنعا للرجال، يواصل يوما بعد يوم، رسالته السامية فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة على أعلى مستوى، سواء تعليمياً، أو تدريبياً أو بحثياً.

وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة فى العالم، إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع أكاديمية الشرطة المصرية، للاستفادة من دورها الرائد في إعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية، ليس فقط على المستوى العربي، وانما على المستوى الإفريقي والآسيوي والأوروبي أيضا، فضلا عن كونها أول مؤسسة تعليمية فى المنطقة، تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة.

وتعد الأكاديمية جامعة عصرية متكاملة، تسعى إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب فى العالم؛ لإعداد وتأهيل ضابط شرطة محترف وقادر على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات فى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تم إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين عام 1896، واستمرت تحت هذا الاسم حتى نهاية عام 1906، ليتم تعديل اسمها عام 1907 الى مدرسة البوليس والادارة؛ وذلك حتى عام 1924، لتتحول إلى كلية البوليس خلال الفترة من عام 1925 وحتى عام 1952، ليتغير اسمها إلى كلية الشرطة من عام 1953 وحتى عام 1974، ثم إلى أكاديمية الشرطة منذ ذلك العام وحتى الآن.

وتضم الأكاديمية كل من كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، ومركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، والادارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكلية التدريب والتنمية، وتشمل كل من معهد القادة لضباط الشرطة، ومعهد تدريب ضباط قوات الأمن ومعهد اتصالات الشرطة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

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