تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية وهبوط أسهم التكنولوجيا

تراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة في آسيا، اليوم الخميس، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الرهانات على رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغط على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميًا.

وهبط الوون الكوري الجنوبي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1,352.84 وون للدولار، فيما تراجع الدولار التايواني بقوة إلى 32.325، وهو أضعف مستوى له منذ أوائل أغسطس، في ظل موجة بيع حادة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية في البلدين.

وانخفض مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بأكثر من 8%، ما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول للمرة الأولى منذ شهرين ونصف؛ كما هبط سهما “سامسونج إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس”، أكبر منتجي رقائق الذاكرة في العالم، بنحو 10% و12% على التوالي، في أسوأ أداء يومي لهما منذ أواخر يوليو.

وفي تايوان، تراجعت الأسهم بنسبة 3.8% إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر، فيما انخفض سهم شركة “تي إس إم سي” بنحو 3%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر.

وفي جنوب شرق آسيا، هبط البيزو الفلبيني إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 63.09 بيزو للدولار، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط، ومخاطر ظاهرة النينيو على أسعار الغذاء، والتضخم المرتفع، وضعف النمو، إلى جانب تدهور وضع الحساب الجاري.

وتوقع محللو “جولدمان ساكس” استمرار ضعف البيزو، مجددين توقعاتهم بأن يرفع البنك المركزي الفلبيني أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، مع ترجيح تنفيذ الزيادة الأولى الأسبوع المقبل.

وأشار المحللون إلى أن اتساع عجز الحساب الجاري وتراجع تدفقات استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر يجعلان العملة أكثر عرضة للضغوط، مضيفين أنهم يتوقعون توخي البنك المركزي الحذر بشأن مواصلة استخدام الاحتياطيات لدعم البيزو.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت متأخر من الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع من المتوقع، ما عزز احتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا، وربما خلال الشهر الجاري.

وعادة ما تدعم زيادات الفائدة الأمريكية الدولار، وتضغط على عملات الأسواق الناشئة، مع زيادة احتمالات خروج رؤوس الأموال من أسواق الأسهم والسندات وارتفاع تكاليف الاقتراض المقوم بالدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى جديدًا هو الأعلى في 18 شهرًا عقب بيانات التضخم، قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه إثر تصريحات حذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي إندونيسيا، تراجع الروبية إلى 17,955 روبية للدولار، فيما هبطت الأسهم بأكثر من 2% كما انخفضت الأسهم السنغافورية بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، مع تراجع سهمي بنكي “دي بي إس جروب” و”أو سي بي سي” بنحو 1% لكل منهما.

في المقابل، ارتفعت الروبية الهندية ارتفاعًا طفيفًا عند افتتاح التداول إلى 94.885 روبية للدولار؛ ونقل متعاملون توقعاتهم بأن يواصل البنك المركزي الهندي بيع الدولار عبر البنوك المملوكة للدولة لدعم العملة المحلية.