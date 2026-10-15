توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لنقل الخبرات المصرية في التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة بالجمهورية اللبنانية، لبحث سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات القطاع الصحي بين البلدين، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يدعم جهود تطوير النظام الصحي اللبناني وتعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين.

وتهدف المذكرة، الموقعة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمصر ووزارة الصحة العامة اللبنانية، إلى تعزيز التعاون الصحي العربي ووضع إطار مشترك في مجال التأمين الصحي، مع التركيز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في نظم الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية والتمويل الصحي وتقييم التكنولوجيا الصحية والدراسات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية وتبادل الكوادر المهنية، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أنشطة التعاون.

وثمّن الوزير اللبناني الدعم الفني والطبي الذي قدمته مصر لبلاده خلال الأحداث الأخيرة، معرباً عن تطلع لبنان إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجالي الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي الشامل.

ووقع المذكرة الدكتور ركان ناصر الدين وزير الصحة اللبناني، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.