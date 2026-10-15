رئيس باكستان يأمر بفتح تحقيق شامل في حادث انهيار سقف مدرسة بإقليم خيبر بختونخوا

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أمر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، بفتح تحقيق شامل في حادث انهيار سقف مدرسة بمدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد، والذي أودى بحياة 30 شخصا وتسبب في إصابة 40 أخرين.

وشدد زرداري - في بيان نقله راديو باكستان اليوم /الخميس/ - على ضرورة التطبيق الصارم لمعايير السلامة في المباني التعليمية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

وقال الرئيس الباكستاني "هذه المأساة المفجعة قد أغرقت الأمة بأكملها في حزن عميق"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل والتام للمصابين.

كما وجه السلطات المعنية بضمان توفير أفضل رعاية طبية للمصابين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة للعائلات المتضررة.