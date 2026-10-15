تغييرات جديدة بنظام التعليم في العام الدراسي الحالي.. خبير تربوي يكشف تفاصيلها

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، في بيان رسمي له ، عن أهم المستجدات والتغييرات التي يشهدها نظام التعليم المصري في العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ ، مؤكدا أن أبرز هذه التغييرات ما يلي:

* تطوير المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية

مناهج الرياضيات للصفين الثاني والثالث الابتدائي.

مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج الصف الثالث الإعدادي.

مناهج الصف الثاني الثانوي (البكالوريا).

*بدء تطبيق شهادة البكالوريا بمساراتها التخصصية

تدريس مقررات جديدة لأول مرة في بعض الصفوف الدراسية



- البرمجة والذكاء الاصطناعي: للصف الثاني الثانوي (البكالوريا) في مسار الهندسة وعلوم الحاسب، وللصف الأول الثانوي الفني والأزهري.



- إدارة الأعمال والمحاسبة: للصف الثاني الثانوي (البكالوريا) في مسار الأعمال.



-الثقافة المالية: للصف الثاني الثانوي (البكالوريا).

عدم تدريس بعض المواد في صفوف أو مسارات محددة، وتشمل:



- التربية الدينية في الصف الثاني الثانوي (البكالوريا) وقصر تدريسها على الصف الثالث فقط.

- الرياضيات في الصف الثاني الثانوي (البكالوريا)، بمسار الهندسة وعلوم الحاسب وقصر تدريسها على الصف الثالث فقط.



- الجغرافيا في مسار الآداب وقصر تدريسها على الصف الثالث فقط.

تطبيق شروط جديدة لدخول الامتحانات



وهي اشتراط إنجاز 60% من التقييمات للسماح بدخول الامتحانات في الصف الثاني الثانوي (البكالوريا)، باعتباره شهادة عامة.

تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية والشهرية ونهاية الفصل الدراسي في بعض الصفوف الدراسية وهي:

تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية على تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بالإضافة إلى اختبارات نهاية الفصل الدراسي.



تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية على طلاب الصف الثاني الثانوي (البكالوريا).

تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا

بحيث يتم تخصيص 50% من الامتحان للأسئلة المقالية، و50% للأسئلة الموضوعية.

إتاحة فرص متعددة للامتحانات في نظام البكالوريا



من خلال إتاحة فرصتين للامتحان لطلاب الصف الثاني الثانوي (البكالوريا)، مع احتفاظ الطالب بالدرجة الأعلى التي يحصل عليها في أي منهما مع إتاحة فرصتين إضافيتين للامتحانات في الصف الثالث في نفس المواد.