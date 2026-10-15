قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون صادرات الصين وأسعار الطاقة والموازنة في قمة مرتقبة

أ ش أ

يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملفات رئيسية تشمل الصادرات الصينية، وأسعار الطاقة، وملف الموازنة، وذلك خلال القمة المقبلة للاتحاد.

وتندرج على رأس جدول أعمال القمة قضايا بارزة تشمل:الصادرات الصينية من خلال بحث سبل التعامل مع تدفق الصادرات القادمة من الصين وتداعياتها الاقتصادية على الأسواق الأوروبية.

يضاف إلى ذلك مناقشة الإجراءات والحلول الممكنة للسيطرة على تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين.

كما سيتم استعراض الخطط والتقديرات الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي لضمان كفاءة الإنفاق وتلبية الأولويات المشتركة.

وتأتي هذه النقاشات في إطار جهود قادة الاتحاد لتعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك لمواجهة الضغوط والاضطرابات المالية والعالمية الراهنة.