قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
تطبيقات شهيرة في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل بالهرم
تحديد موعد وصول معتمد جمال للزمالك في رواندا استعدادا للقاء الجيش بدوري الأبطال
127 مليون شيكل.. الوزراء الإسرائيلي يكشف تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو
الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط
ارتفاع البانيه بالأسواق.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الدولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك
ضبط صانعة محتوى بالهرم نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
وزير المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى4.7%؜ خلال عام 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأذري يبحث مع وزير الخارجية الصيني الشراكة الاستراتيجية الثنائية ودعم تنمية دول الجنوب العالمي

الرئيس الأذري يبحث مع وزير الخارجية الصيني الشراكة الاستراتيجية الثنائية ودعم تنمية دول الجنوب العالمي
الرئيس الأذري يبحث مع وزير الخارجية الصيني الشراكة الاستراتيجية الثنائية ودعم تنمية دول الجنوب العالمي
أ ش أ

أكد الرئيس الأذري، إلهام علييف، أن أذربيجان والصين تتمتعان بمستوى عال من الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاقتصادي القائم على المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تشهد ازدهارا مستمرا.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في العاصمة الأذرية باكو على هامش القمة السابعة لـ "مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا" (سيكا) المنعقدة في أذربيجان.

وأوضح علييف أن التوافقات التي توصل إليها مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال زيارته للصين العام الماضي قد جرى تنفيذها بفعالية، مما دفع بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة.

كما أعرب علييف عن تقديره للدعم القوي والمستمر الذي تقدمه الصين لأذربيجان في مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية مصالحها الوطنية.

وذكر الرئيس الأذري أن بلاده تعتبر الصين قوة رائدة في صعود "الجنوب العالمي"، وأن التجربة الصينية في التحديث تمثل نموذجا ملهما للدول النامية ومنها أذربيجان.

وأكد علييف رغبة أذربيجان في توسيع نطاق التعاون مع الصين في مجالات مثل الطاقة والربط البيني، ورحب بالمزيد من الشركات الصينية للاستثمار في أذربيجان، كما دعا إلى الاستفادة الكاملة من اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لتعزيز التبادلات بين شعبي البلدين.

وشدد علييف على التزام أذربيجان بمبدأ "صين واحدة"، ودعمها الكامل للمبادرات العالمية التي طرحها الرئيس الصيني، معربا عن تقديره لالتزام الصين الثابت بدعم العدالة والإنصاف الدوليين وتعددية الأطراف.

وأضاف أن أذربيجان حريصة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات الثنائية بين الصين وأذربيجان تشهد زخما قويا للنمو وتتمتع بآفاق واسعة للتطور.

وأكد وانج أن الصين تدعم سعي أذربيجان لاتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية، كما أعرب عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع أذربيجان مؤكدا التزام الصين بأن تظل شريكا استراتيجيا طويل الأمد في مسيرة التنمية الأذربيجانية.

وأضاف وانج أن الصين تثمن الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه أذربيجان بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، كما تؤكد الصين دعمها لأذربيجان في صون استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار وانج إلى أن تنمية الصين تمثل تعزيزا لقوة "الجنوب العالمي" ودعما للقوة الجماعية للدول النامية، مؤكدا استعداد الصين لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع أذربيجان لحماية المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي.

كما أعرب وانج عن دعم الصين لأذربيجان في أداء دور بناء ضمن المنصات متعددة الأطراف وفي الشؤون الدولية، وكذلك في تقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

الرئيس الأذري إلهام علييف أذربيجان والصين تتمتعان بمستوى عال من الثقة السياسية المتبادلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وزير الخارجية الصيني وانج يي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

الاهلي والزمالك

جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك بالزي البديل أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أحمد شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن تقنية الفيديو في مباراة القمة.. ويوضح حقيقة العقوبات المنتظرة

أحمد شوبير

شوبير: صن داونز القوة العظمى في أفريقيا حاليًا.. والأهلي راجع لعرش القارة

بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد