الرئيس الأذري يبحث مع وزير الخارجية الصيني الشراكة الاستراتيجية الثنائية ودعم تنمية دول الجنوب العالمي

أكد الرئيس الأذري، إلهام علييف، أن أذربيجان والصين تتمتعان بمستوى عال من الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاقتصادي القائم على المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تشهد ازدهارا مستمرا.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في العاصمة الأذرية باكو على هامش القمة السابعة لـ "مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا" (سيكا) المنعقدة في أذربيجان.

وأوضح علييف أن التوافقات التي توصل إليها مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال زيارته للصين العام الماضي قد جرى تنفيذها بفعالية، مما دفع بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة.

كما أعرب علييف عن تقديره للدعم القوي والمستمر الذي تقدمه الصين لأذربيجان في مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية مصالحها الوطنية.

وذكر الرئيس الأذري أن بلاده تعتبر الصين قوة رائدة في صعود "الجنوب العالمي"، وأن التجربة الصينية في التحديث تمثل نموذجا ملهما للدول النامية ومنها أذربيجان.

وأكد علييف رغبة أذربيجان في توسيع نطاق التعاون مع الصين في مجالات مثل الطاقة والربط البيني، ورحب بالمزيد من الشركات الصينية للاستثمار في أذربيجان، كما دعا إلى الاستفادة الكاملة من اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لتعزيز التبادلات بين شعبي البلدين.

وشدد علييف على التزام أذربيجان بمبدأ "صين واحدة"، ودعمها الكامل للمبادرات العالمية التي طرحها الرئيس الصيني، معربا عن تقديره لالتزام الصين الثابت بدعم العدالة والإنصاف الدوليين وتعددية الأطراف.

وأضاف أن أذربيجان حريصة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات الثنائية بين الصين وأذربيجان تشهد زخما قويا للنمو وتتمتع بآفاق واسعة للتطور.

وأكد وانج أن الصين تدعم سعي أذربيجان لاتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية، كما أعرب عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع أذربيجان مؤكدا التزام الصين بأن تظل شريكا استراتيجيا طويل الأمد في مسيرة التنمية الأذربيجانية.

وأضاف وانج أن الصين تثمن الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه أذربيجان بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، كما تؤكد الصين دعمها لأذربيجان في صون استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار وانج إلى أن تنمية الصين تمثل تعزيزا لقوة "الجنوب العالمي" ودعما للقوة الجماعية للدول النامية، مؤكدا استعداد الصين لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع أذربيجان لحماية المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي.

كما أعرب وانج عن دعم الصين لأذربيجان في أداء دور بناء ضمن المنصات متعددة الأطراف وفي الشؤون الدولية، وكذلك في تقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.