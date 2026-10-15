سلطنة عُمان ومملكة ليسوتو تُقيمان علاقات دبلوماسية

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وقّعت سلطنة عُمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقًا من التعاون والصداقة بينهما.

وقّع على البيان نيابةً عن حكومة سلطنة عُمان السّفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة وعن حكومة مملكة ليسوتو السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة.

ونقل المندوب الدائم لمملكة ليسوتو خلال مراسم التوقيع، تحيات الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، وصامويل ماتيكاني، رئيس الوزراء ووزير الدفاع والأمن القومي، وليمفو جاستس تاو، وزير الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو للحكومة العُمانية، مشيرًا إلى تطلع حكومة بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه.. أكد مندوب سلطنة عُمان الدائم على ترحيب حكومة سلطنة عُمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.