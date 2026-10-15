الرئيس السيسي يمنح أوائل خريجي أكاديمية الشرطة 2026 أنواط الامتياز

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل خريجي أكاديمية الشرطة، بمنحهم أنواط الامتياز، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية لعام 2026، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة الدراسة.

وجاء التكريم ضمن مراسم الاحتفال التي شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة ووزارة الداخلية، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية المناسبة بالنسبة للخريجين وأسرهم.

ويأتي تكريم الأوائل في إطار تقدير التفوق والتميز بين خريجي الأكاديمية، الذين يستعدون لبدء مسيرتهم المهنية والانضمام إلى صفوف الشرطة، للمشاركة في أداء المهام الأمنية وخدمة الوطن.