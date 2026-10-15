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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأحد المقبل.. سلطنة عُمان تستضيف الدورة الـ6 لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور

الأحد المقبل.. سلطنة عُمان تستضيف الدورة الـ6 لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور
الأحد المقبل.. سلطنة عُمان تستضيف الدورة الـ6 لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور
أ ش أ

 تستضيف سلطنة عُمان، ممثلةً بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأحد المقبل، أعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور؛ لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويشهد الاجتماع بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، مناقشة مجموعة من الموضوعات التنظيمية والفنية واستعراض التقرير السنوي للمجلس، وأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وما يرتبط بخطط وبرامج المجلس ومبادراته الرامية إلى دعم وتطوير قطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعارف والدراسات والبحوث والتقنيات والممارسات الواعدة في مجالات الإنتاج والجودة والتصنيع والتسويق والتجارة الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية منتجات التمور وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

ويتطرق الاجتماع إلى أهمية دور المجلس في توفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج والتجارة والأسواق، ودعم الدول الأعضاء في تطوير المشروعات المشتركة وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة وسلاسل القيمة.

كما يستعرض موضوع عضوية الدول، وما توفره من فرص لتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في صياغة التوجهات والاستراتيجيات والمبادرات المرتبطة بمستقبل قطاع النخيل والتمور، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والجودة وسلامة الغذاء والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وتأتي استضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع تأكيدًا على دورها في دعم التعاون الدولي في المجالات الزراعية، وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير قطاع النخيل والتمور، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القيمة الاقتصادية لهذا القطاع.

سلطنة عُمان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز التعاون الدولي

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