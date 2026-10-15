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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية الجزائر وجنوب أفريقيا يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية الجزائر وجنوب أفريقيا يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية
وزيرا خارجية الجزائر وجنوب أفريقيا يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية
أ ش أ

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، السيد رونالد لامولا ، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، في إطار تجسيد التوجيهات لقائدي البلدين الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا، والوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الثنائية والعمل على تجسيد الأهداف المتفق عليها في إعلان الشراكة الاستراتيجية، الموقع في ديسمبر 2024، من خلال مشاريع ملموسة ونتائج عملية تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة".

و استعرض الجانبان خلال اللقاء ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، على هامش ترؤسهما مناصفة أشغال الاجتماع الوزاري المخصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائرية الجنوب إفريقية، المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 2024،وفقا لوكالة ألأنباء الجزائرية ،وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف المحافل متعددة الأطراف، لاسيما تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وقضية الصحراء الغربية".

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا السيد رونالد لامولا تعزيز الشراكة الاستراتيجية

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