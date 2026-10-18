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المشي صباحًا أم المشي مساءً .. أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

المشي صباحًا أم المشي مساءً .. أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟

المشي
المشي
نهى هجرس

يمكن أن يساعد المشي في الصباح أو المساء على ضبط مستوى السكر في الدم، ولكن قد يعتمد أفضل وقت للمشي على الوقت الذي يميل فيه مستوى السكر في الدم إلى الارتفاع. 

قد يساعد المشي في الصباح على خفض مستوى السكر المرتفع بعد المشي، بينما يمكن أن يقلل المشي في المساء من ارتفاعات السكر بعد العشاء. 

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن المشي بعد الوجبات، حتى لمدة 10 دقائق فقط، قد يكون مفيدًا بشكل خاص للتحكم في مستوى السكر في الدم .

فوائد المشي في الصباح

قد يساعد المشي الصباحي في خفض نسبة السكر المرتفعة في الدم بعد الاستيقاظ

قد ترتفع مستويات سكر الدم في الصباح، على الرغم من ساعات الصيام اللاحقة، وقد يساعد التمرين، كالمشي، في الصباح على خفض مستوى السكر المرتفع في الدم ، خاصةً الناتج عن ظاهرة الفجر.

أظهرت الأبحاث أن ممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة قبل الإفطار تُقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم عند الفجر لدى مرضى السكري من النوع الثاني ، كما يرتبط التمرين الصباحي بتحسين التحكم العام في نسبة السكر في الدم طوال اليوم.

بالنسبة للبعض، تتناسب نزهات الصباح مع الجدول اليومي بشكل أفضل من نزهات المساء، حيث قد يكون هناك المزيد من الأنشطة التي يجب القيام بها. كما ارتبطت ممارسة الرياضة في الصباح بزيادة الالتزام بالنشاط البدني المنتظم.

فوائد المشي ليلا

تساعد نزهات المساء في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد العشاء

قد يساعد المشي مساءً بعد العشاء على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، وقد أشارت أبحاث حديثة إلى أن المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد تناول الطعام لمدة 30 دقيقة قد يكون فعالاً في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام 

تتضمن بعض الاحتياطات اللازمة للمشي في المساء ما يلي:

- ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة قد تؤثر سلباً على النوم. 5

- بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول ، والذين يعتمدون على الأنسولين، قد تؤدي ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم إلى نقص سكر الدم الليلي (انخفاض نسبة السكر في الدم طوال الليل) . 

إذا كنت تعاني من اضطرابات في النوم أو انخفاض في مستوى السكر في الدم خلال الليل، فقد يكون المشي الصباحي خيارًا أفضل

يكون للمشي بعد الوجبات أهمية أكبر من وقت اليوم

لا يقتصر المشي والتمارين الرياضية الأخرى على الصباح والمساء فقط، بل يمكن أن يكون مفيداً في تنظيم مستوى السكر في الدم في أي وقت من اليوم، حتى بعد تناول أي وجبة.

من الطبيعي أن يرتفع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام ، سواءً لدى المصابين بداء السكري أو غير المصابين به، ومع ذلك، فإن المشي، ولو لعشر دقائق فقط، بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في إبطاء هذا الارتفاع.

إذا لم يكن المشي بعد كل وجبة أمرًا واقعيًا بالنسبة لك، فحاول المشي بعد أكبر عدد ممكن من الوجبات، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تساعد في تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم على المدى الطويل لدى مرضى السكري من النوع الثاني. 

مع ذلك، أسفرت الدراسات عن نتائج متباينة بشأن التوقيت الأمثل، والمدة، وشدة التمارين الرياضية بعد الوجبات، ابحث عن جدول المشي الأنسب لك، سواءً كان ذلك بالتخطيط للمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد كل وجبة أو بتقسيم هذا الوقت إلى جلسات أقصر

المصدر verywellhealth 

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