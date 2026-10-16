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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الذكاء الاصطناعي ينهي السرطان؟.. تصريحات مثيرة عن باحثين يدخنون

التدخين
التدخين
ريهام قدري

أثار تصريح المدير التقني لشركة «بالانتير» الأمريكية، شايم سانكار، جدلًا واسعًا، بعدما كشف أن بعض الباحثين في وادي السيليكون بدأوا تدخين السجائر تعبيرًا عن ثقتهم في قدرة الذكاء الاصطناعي على علاج السرطان مستقبلًا، حتى إذا أصيبوا بالمرض نتيجة هذه العادة الضارة.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن مقابلة سانكار مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، فإن بعض العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي يتعاملون مع التطور التكنولوجي باعتباره قادرًا على إيجاد حلول لأمراض خطيرة لا تزال تمثل تحديًا أمام العلماء والأطباء.

وأوضح سانكار أن التدخين، وفقًا لما وصفه، أصبح وسيلة لدى بعض الباحثين لإظهار مدى إيمانهم بقدرات الذكاء الاصطناعي، على أساس أنهم يثقون في إمكانية تطوير علاجات مستقبلية للأمراض التي قد يتسبب فيها التدخين نفسه.

الذكاء الاصطناعي وعلاج السرطان

وأشار المسؤول في شركة بالانتير إلى أن هذه التصرفات تعكس، من وجهة نظره، حجم الثقة المبالغ فيها التي يضعها بعض العاملين في قطاع التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، لدرجة الرهان على قدرته على حل مشكلات صحية معقدة في المستقبل.

ومع ذلك، لم يقدم سانكار أدلة مستقلة تثبت عدد الباحثين الذين اتجهوا بالفعل إلى التدخين لهذا السبب، أو مدى انتشار هذه الظاهرة داخل شركات التكنولوجيا.

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي القضاء على مخاطر التدخين؟

يتزايد الاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية، بما في ذلك تحليل البيانات الصحية، والمساعدة في اكتشاف الأدوية، ودراسة الأمراض وتطوير أساليب التشخيص والعلاج.

لكن التقدم في هذه المجالات لا يعني أن التكنولوجيا أصبحت قادرة على ضمان علاج السرطان أو منع الإصابة به، كما لا يبرر التعرض المتعمد لمسببات الأمراض اعتمادًا على علاجات قد تظهر مستقبلًا.

ويظل التدخين من العوامل المعروفة التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض خطيرة أخرى، ولذلك فإن التعويل على اكتشافات مستقبلية لا يلغي المخاطر الصحية الحالية، ولا يجعل التدخين آمنًا.

انتقادات للثقة المفرطة في الذكاء الاصطناعي

ربط سانكار هذه الواقعة بما وصفه بأنه حالة من «الوهم الاجتماعي» المحيط بالذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، معتبرًا أن بعض العاملين في القطاع يمنحون التكنولوجيا ثقة كبيرة تتجاوز ما يمكن إثباته علميًا في الوقت الحالي.

وتسلط التصريحات الضوء على الجدل المتصاعد بشأن حدود قدرات الذكاء الاصطناعي، والفرق بين التوقعات المتفائلة بشأن مستقبل الطب وبين النتائج العلمية التي ثبتت بالفعل.

المصدر: سكاي نيوز 

نقلًا عن تصريحات شايم سانكار في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية.

التدخين الذكاء الاصطناعي علاج السرطان سرطان

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