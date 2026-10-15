السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة: الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها مسؤولية المصريين جميعا

شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق المصريين جميعًا، رجالًا ونساءً، وأن الأسرة المصرية مطالبة بالحفاظ على ذاكرة الوطن حتى لا تضيع أو تتعرض للتشويه من الآخرين بالافتراء والكذب والإفك.

وقال الرئيس السيسي - في مداخلة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم الخميس - إن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحا الأمة وكل منهما ضروري لأمن واستقرار الدولة في الداخل والخارج ضد أي تهديد.

وأضاف أن الأمن القومي المصري مبني على مؤسستي القوات المسلحة والشرطة المدنية وأي محاولة لاستهدافهما تستهدف استقرار الدولة وكل الاجراءات والمحاولات التي تمت منذ 2013 وحتى الآن هي محاولات تستهدف الأجيال التي لم تشهد التخريب الذي حدث في مصر والإساءة والتشهير بالقوات المسلحة والشرطة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، وقال "إن المخططات التي تواجهها مصر لا تزال مستمرة"، مشددا على ضرورة العمل لمواجهتها بشكل جماعي.

ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للخريجين الجدد من طلبة أكاديمية الشرطة، والشكر لأسرهم على تقديم أبنائهم وبناتهم للمساهمة في حفظ أمن واستقرار مصر.

وتابع الرئيس السيسي قائلا :"نهنئ اليوم الأسر المصرية التي تقوم بدور عظيم وشراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة من أجل الاستقرار والأمن في مصر".

وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن فى مصر، مؤكدا أن الأمن القومى المصرى يرتكز بشكل رئيسي على جهود القوات المسلحة والشرطة سواء في داخل أو خارج حدودها من أي تهديد أو مخاطر.

وأوضح الرئيس السيسي أن أي محاولة تستهدف القوات المسلحة والشرطة فهى تستهدف استقرار الدولة المصرية، داعيا الجميع إلى ضرورة المحافظة على جناحي الأمة من أي محاولات قد تستهدفهما في محاولة لتدمير وضياع مصر.

وأضاف الرئيس السيسي :"علينا جميعا الوعي بضرورة الحفاظ على دور القوات المسلحة والشرطة خاصة في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تواجه الدولة المزيد من التحديات مع زيادة صلابتها وقدرتها على النجاح".

وقال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي :"الحفاظ علي الدولة لا يقتصر علي مراعاة مؤسساتها فقط، ولكن أتصور أن عدد العاملين في القوات المسلحة والشرطة المدنية ضخم بالإضافة إلى أسرهم وجيرانهم وأصدقائهم أيضا، لذلك يجب علينا الحفاظ على هاتين المؤسستين، ليس لحماية أمنية فحسب بل حماية وعى، ويجب أن يعي الناس أن حمايتهما تكون من خلال فهم دورهما"، لافتا إلى أن غياب أى مؤسسة منهما أو تعرضا لأزمة كبيرة يعني أن الدولة المصرية ستعاني بشكل كبير".

وتابع الرئيس "أكرر حديثي لأن كل المحاولات التي تتم خلال السنوات الماضية ستزداد، فكلما تزداد صلابة وقوة الدولة، كل ما يزداد استهدافها، وسيظل نجاح وبقاء الدولة بعد كل ما حدث منذ عام 2011 وحتى الآن، فما زالت مصر صامدة وتقوم بالبناء والإعمار وحل مشاكلها"، موجها حديثه لمن يريدون التخريب "إحنا مش هنسيبكم".

وأضاف السيد الرئيس :"لن أضع الحفاظ علي الدولة المصرية فى رقاب المؤسسات فقط ولكن فى رقاب الشعب المصري كله"، داعيا كل الفتيات والنساء في مصر بالحفاظ علي مصر وتأمينها، لأنهن أكثر من تصدى للأحداث الماضية والمؤلمة، فلديهن أبناء وأحفاد وأزواج وأشقاء.

وطلب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جموع المصريين التحدث عن تاريخ مصر لضمان عدم تشويه الذاكرة الوطنية وضياعها، وقال "إن هناك من يضع مكان الحقيقة، "كذب وإفك وافتراء"، بهدف تشويه الجيش والشرطة، وتشويه الدولة كلها، ليحلوا مكانها، ومكان أولاد وبنات مصر، مؤكدا :"وأقسم لكم على ذلك وسأحاسب أمام الله ".

ودعا الرئيس السيسي، الشعب المصري للانتباه والحذر لما يحاك للدولة المصرية، لافتا إلى أن الله أراد أن يرى الشعب المثال الحي للدنيا الآن، وأن يروا بأنفسهم ويقارنوا ويتساءلوا عن أسباب استهداف مصر، مؤكدا أن مصر باقية وتقف على قدمها بالله وبشعبها، وستحيا مصر بالله وبأبنائها.

وقال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، :"مصر ليست فى رقبتي وحدي، ولكن سيقوينا الله سويا، ولن أتخلى عنكم، ولكن لا يستطيع أحد القدرة على 100 مليون وحده، والأمر لا يختزل في مسؤول واحد يتحمل كل المسؤولية، سواء الجيش أو الشرطة".

وأضاف السيسي :"المصريون طالبوا بالتغيير في عام 2013 ولم يستطع أحد الوقوف أمامهم وقتها، بكل القوة والعنفوان، ولم تكن القوة داخلية فقط، بل كانت هناك قوى أكبر، ولكن عندما يتحرك الشعب، يجب أن تكون إرادته واضحة، ولا يستطيع أحد الوقوف أمام إرادة الناس.. المسؤولية كلها في رقابنا جميعا ويجب أن نتقدم ونتكلم ونتحرك ونصمد ونصبر من أجل أن تظل مصر واقفة صامدة بشعبها".

ووجه الرئيس السيسي - في ختام حديثه - التحية والتقدير للخريجين، معربا عن سعادته وفخره بهم، مطالبا جميع الخريجين بالانتباه لأنفسهم وعملهم ولمن يترصد لهم والتحلي بالصبر والحرص، لأنهم يمثلون مؤسسة عريقة، ويجب ألا يتركوا أي شخص ينال منهم بأي تصرف، داعيا الأهالي للفخر بأبنائهم والدعوة لهم ولمصر معهم.