حكيم يتألق في حفل جماهيري كامل العدد

أحيا المطرب حكيم حفلًا غنائيًا مميزًا داخل احدي الجامعات، وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع الحفل شعار «كامل العدد»، في ليلة استثنائية سيطرت عليها أجواء البهجة والطاقة الإيجابية، وشهدت تفاعلًا لافتًا من الجمهور مع أغانيه التي ارتبطت بوجدان محبيه على مدار سنوات طويلة.

وقدم حكيم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، وأشعلت حماس الحاضرين، الذين تفاعلوا معه بالغناء والرقص، في أجواء احتفالية مميزة عكست مدى شعبيته الكبيرة وقدرته على التواصل مع مختلف الأجيال، خاصة الشباب الذين حرصوا على المشاركة في هذه الليلة الغنائية والاستمتاع بأغانيه المميزة.

وتميز الحفل بحالة من الانسجام بين حكيم والجمهور، إذ حرص نجم الأغنية الشعبية على تقديم فقرته بروح مليئة بالحيوية والحماس، ليحول أجواء الحفل إلى ساحة من الغناء والرقص والفرح، وسط تفاعل متواصل استمر على مدار فقرات الحفل، وصولًا إلى الأغنية الأخيرة.

وأعرب حكيم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه الحفل، وبحالة التفاعل والحب التي لمسها من الجمهور، مؤكدًا استمتاعه بالأجواء التي صاحبت الحفل منذ اللحظات الأولى، حيث قال: «انبسطت جدًا، يوم كله طاقة ورقص وفرحة من أول التجهيزات لحد آخر أغنية».