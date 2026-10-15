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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض تطلع على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية والروبوتات في أرمينيا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة زيارة تفقدية إلى شركة «أريج إنيرجيا» (Areg Energia)، للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة وذلك علي هامش زيارتها الحالية إلي العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ستعقد تحت شعار "قادة من أجل الطبيعة"، خلال يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17).

حضر الزيارة التفقدية السفيرة أمل عفيفي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أرمينيا، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بالوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات بشأن توظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، بما يتكامل مع جهود حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة والوفد المرافق لها على منظومة الإدارة الذكية لمحطات الطاقة الشمسية التي تطورها الشركة، والتي تعتمد على دمج البيانات التشغيلية للمحطات في الوقت الفعلي مع برامج إدارة الموارد وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية، بما يتيح متابعة أداء المحطات وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

كما تعرفت الدكتورة منال عوض ، على مجموعة من التطبيقات الروبوتية المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية، من بينها روبوتات تنظيف الألواح دون استخدام المياه، وأنظمة الفحص والمراقبة الحرارية، والروبوتات المخصصة لإدارة الأعشاب والنباتات المحيطة بالألواح، فضلًا عن أنشطة تطوير النماذج الروبوتية واختبارها وتصنيعها للاستخدامات الصناعية.

وتستهدف المنظومة التكنولوجية التي تطورها الشركة تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الشمسية وخفض تكاليف التشغيل من خلال التكامل بين تحليل البيانات والتشغيل الآلي والروبوتات الميدانية، بما يدعم الإدارة الذكية لمحطات الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر ان شركة «أريج إنيرجيا» تُعد مشروعًا مشتركًا أرمنيًا قبرصيًا تأسس عام 2020 لتطوير محطات الطاقة الشمسية في أرمينيا، حيث دخلت محطة «Areg 1» حيز التشغيل عام 2022، تلتها محطة «Areg 2» عام 2025، بإجمالي قدرة معلنة تتجاوز 12 ميجاوات من التيار المستمر، تسهم في إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء النظيفة.

وتأتي الزيارة في إطار الاطلاع على التجارب الدولية في مجال الطاقة النظيفة، والتعرف على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تدعم كفاءة مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزز التكامل بين التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

أريج إنيرجيا أحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات العاصمة الأرمينية أمل عفيفي

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