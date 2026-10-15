بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 57.67 نقطة بما نسبته 0.68% ليصل إلى مستوى 8475.93 نقطة، إذ جرى تداول نحو 315 مليون سهم عبر 27 ألفا و666 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 83.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 90.33 نقطة بما نسبته 1.04% ليصل إلى مستوى 8587.96 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 163 مليون سهم من خلال 14 ألفا و130 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 27.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 53.72 نقطة بما نسبته 0.60% ليصل إلى مستوى 8891.97 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 152 مليون سهم عبر 13 ألفا و536 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 56 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 205.32 نقطة بما نسبته 2.10% ليصل إلى مستوى 9556.75 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 136 مليون سهم عبر 11 ألفا و200 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 23.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "أهلية ت" و"خليج ت" و"منشآت" و"كفيك" و"التخصيص" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الكوت" و"كميفك" و"أسيكو" و"مشاعر" و"فنادق" الأكثر انخفاضا