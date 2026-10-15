لذوي الإعاقة البسيطة.. التقارير الطبية المطلوبة للتقديم بنظام الدمج بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المتقدمين لنظام الدمج التعليمي في مدارس التعليم العام والفني مؤكدة ما يلي :

التقارير الطبية المطلوبة

-الإعاقة البصرية : تقارير قياس حدة الابصار بالكمبيوتر - تقرير طبي شامل مع توضيح نسبة الابصار بالعينين طبقا لمقياس الكمبيوتر - اختبار ذكاء على مقياس ستانفورد بينيه - يشترط الحصول على درجة ذكاء 80 فأكثر .



-الإعاقة الحركية : تقرير طبي شامل بوضع حالة الطالب - اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 85 فأكثر باستهدام مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة والخامسة

-الإعاقة السمعية : مقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة للأذنين بدرجة تتراوح بين 40 و 70 ديسيبل على أن يستمر العمل بذات التقرير بجميع المراحل الدرسية - تقرير طبي طبقا لمقياس السمع - اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 80 فأكثر على مقياس ستانفورد بينيه



-الإعاقة الذهنية البسيطة : اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 60 فأكثر ولا تزيد عن 70 بإستخدام مقياس ستافنورد بينيه ، وتقرير طبي شامل للحالة



-متلازمة داون : اختبار ذكاء ويشترط الحصول على 60 درجة فأكثر - باستخدام مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة اوالخامسة- تقرير طبي شامل للحالة موضح أن الطالب يحتاج إلى مرافق من عدمه

- بطء التعلم : اختبار ذكاء ويشترط خصول الطالب على درجة ذكاء من 71 حتى 84 بإستخدام مقياس ستانفورد بينيه - تقرير طبي شامل

- اضطراب طيف التوحد : مقياس كارز يشترط الحصول على درجة تتراوح بين 30-36 ، وعلى درجة تتراوح ما بين 80 و 110 على مقياس جليام - وتقرير طبي شامل موضح أن الطالب يحتاج إلى مرافق من عدمه

- فرط الحركة وتشتت الانتباه : اختبار كويرز بدرجة 60 فأكثر - تقرير طبي شامل للحالة متضمن اختبار ذكاء على مقاس ستانفورد بينيه ويشترط الحصول على درجة ذكاء 80 - 84

-صعوبات التعلم المحددة : اختبار البنوي او احد الاختبارات المعتمدة ( مايكل بست - مقياس أ.د عادل عبد الله - بطارية ا.د فتحي الزيات) - اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 90 فأكثر

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط أن تصدر جميع التقارير من جهات حكومية ( الهيئة العامة للتأمين الصحي - مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة والشرطة) ، على أن تكون التقارير ممهورة بخاتم الشعار ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى ، وبالنسبة للتقارير الطبية واختبار الذكاء المميكن يكتفى بختم مكتب الصحة او العيادة التابع لها