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لذوي الإعاقة البسيطة.. التقارير الطبية المطلوبة للتقديم بنظام الدمج بالمدارس
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لذوي الإعاقة البسيطة.. التقارير الطبية المطلوبة للتقديم بنظام الدمج بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المتقدمين لنظام الدمج التعليمي في مدارس التعليم العام والفني مؤكدة ما يلي :

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التقارير الطبية المطلوبة 

-الإعاقة البصرية : تقارير قياس حدة الابصار بالكمبيوتر - تقرير طبي شامل مع توضيح نسبة الابصار بالعينين طبقا لمقياس الكمبيوتر - اختبار ذكاء على مقياس ستانفورد بينيه - يشترط الحصول على درجة ذكاء 80 فأكثر .


-الإعاقة الحركية : تقرير طبي شامل بوضع حالة الطالب - اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 85 فأكثر باستهدام مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة والخامسة

-الإعاقة السمعية : مقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة للأذنين بدرجة تتراوح بين 40 و 70 ديسيبل على أن يستمر العمل بذات التقرير بجميع المراحل الدرسية - تقرير طبي طبقا لمقياس السمع - اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 80 فأكثر على مقياس ستانفورد بينيه


-الإعاقة الذهنية البسيطة : اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 60 فأكثر ولا تزيد عن 70 بإستخدام مقياس ستافنورد بينيه ، وتقرير طبي شامل للحالة


-متلازمة داون : اختبار ذكاء ويشترط الحصول على 60 درجة فأكثر - باستخدام مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة اوالخامسة- تقرير طبي شامل للحالة موضح أن الطالب يحتاج إلى مرافق من عدمه

- بطء التعلم : اختبار ذكاء ويشترط خصول الطالب على درجة ذكاء من 71 حتى 84 بإستخدام مقياس ستانفورد بينيه - تقرير طبي شامل

- اضطراب طيف التوحد : مقياس كارز يشترط الحصول على درجة تتراوح بين 30-36 ، وعلى درجة تتراوح ما بين 80 و 110 على مقياس جليام  - وتقرير طبي شامل موضح أن الطالب يحتاج إلى مرافق من عدمه

- فرط الحركة وتشتت الانتباه : اختبار كويرز بدرجة 60 فأكثر - تقرير طبي شامل للحالة متضمن اختبار ذكاء على مقاس ستانفورد بينيه ويشترط الحصول على درجة ذكاء 80 - 84

-صعوبات التعلم المحددة : اختبار البنوي او احد الاختبارات المعتمدة ( مايكل بست - مقياس أ.د عادل عبد الله - بطارية ا.د فتحي الزيات) - اختبار ذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 90 فأكثر

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط أن تصدر جميع التقارير من جهات حكومية ( الهيئة العامة للتأمين الصحي - مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة والشرطة) ، على أن تكون التقارير ممهورة بخاتم الشعار ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى ، وبالنسبة للتقارير الطبية واختبار الذكاء المميكن يكتفى بختم مكتب الصحة او العيادة التابع لها 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ة التربية والتعليم التعليم الطلاب ذوي الإعاقة نظام الدمج التعليمي

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