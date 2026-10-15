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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهاز تنظيم إدارة المخلفات ينفذ برنامجا تدريبيا لشباب قرية "أبو صير" بالجيزة كرواد للوعي البيئي

برنامجا تدريبيا لشباب قرية أبو صير
برنامجا تدريبيا لشباب قرية أبو صير
حنان توفيق

نفذ جهاز تنظيم إدارة المخلفات برنامجا تدريبيا لشباب قرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، لتأهيل وتمكين الشباب من القيام بدور فاعل في نشر الوعي البيئي داخل المجتمع المحلي، والمساهمة في التعامل مع المشكلات البيئية من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وتشجيع المبادرات المجتمعية.

وأكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البرنامج التدريبي يستهدف إعداد كوادر من الشباب ليكونوا روادًا للوعي البيئي، والمساهمة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والتوعية المجتمعية، بما يعزز دور الشباب في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن البرنامج التدرييي يأتي في إطار حرص جهاز تنظيم إدارة المخلفات على تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب، وتنمية قدراتهم على التواصل المجتمعي، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات البيئية المحلية، بما يدعم نشر الممارسات البيئية السليمة وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة.

وأشار الأستاذ ياسر عبد الله إلي أن البرنامج التدريبي تضمن عددا من المحاور الرئيسية، كالتعريف بمفهوم الوعي البيئي وأبرز التحديات البيئية المحلية وتأثيرها على جودة الحياة، وتنمية مهارات التواصل وحل المشكلات، والتدريب على مهارات إجراء المقابلات الشخصية والتواصل المباشر مع الأهالي من خلال أسلوب «طرق الأبواب»، بما يسهم في بناء الثقة مع أفراد المجتمع وتوصيل الرسائل البيئية بأسلوب مبسط وفعال.

وأضاف عبد الله أن البرنامج تضمن ايضا تدريبات عملية وتطبيقات تفاعلية، تضمنت تنفيذ نماذج محاكاة للتواصل مع المواطنين، والتدريب على أساليب نشر الوعي البيئي وتحديد المشكلات البيئية وسبل التعامل معها، بما يدعم قدرات الشباب على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية داخل القرية.

وقد قدم البرنامج الدكتورة مها البشير بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، على مدار ثلاثة أيام ، بحضور عدد كبير من شباب القرية ، وبحضور رئيس الوحدة المحلية لسقارة ورئيس جمعية حياة بقرية أبو صير البدرشين و ممثل مؤسسة إيمان صادق للتنمية الشاملة وذلك ضمن التعاون فى تنفيذ أنشطة مشروع جسور الأمل الجارى تنفيذه حالياً بالقرية.

أبو صير المشاركة المجتمعية برنامجا تدريبيا لشباب قرية أبو صير

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