قائد إيطالي جديد يتولى قيادة قوة "كفور" التابعة لـ "الناتو" في كوسوفو

تولى اللواء الإيطالي روبرتو فيرجوري قيادة قوة كوسوفو التابعة لحلف شمال الأطلسي «كفور»، خلفاً للواء التركي أوزكان أولوتاش، خلال مراسم لتسليم القيادة أُقيمت أمس الأربعاء في مقر القوة بالعاصمة بريشتينا.

وترأس المراسم قائد القيادة المشتركة لقوات الحلف في نابولي الأدميرال جورج ويكوف، بحضور رئيس ورئيس وزراء كوسوفو، ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، ومساعدة الأمين العام لـ«الناتو» للعمليات بورجو سان، إلى جانب ممثلين عن السلكين الدبلوماسي والديني وقادة عسكريين من دول الحلف، بحسب بيان نشر اليوم/الخميس على موقع الحلف الرسمى.

وشهدت المناسبة سابقة في تاريخ المهمة، إذ أصبح أولوتاش أول ضابط من دول الحلف يتولى قيادة «كفور» لفترتين، الأولى من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، قبل أن يعود لقيادتها مجدداً في أكتوبر 2025.

وأشاد ويكوف بقيادة أولوتاش، ولا سيما جهوده في إعادة توزيع أفراد القوة وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف، إلى جانب تطوير التعاون مع شرطة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون" EULEX".

وأشار إلى أن أكثر من 100 ألف عسكري خدموا ضمن «كفور» منذ بدء انتشارها في يونيو 1999 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1244، بهدف توفير بيئة آمنة وضمان حرية الحركة لجميع سكان كوسوفو.

ويأتي تسليم القيادة في وقت وصف فيه "الناتو" الوضع الأمني في كوسوفو بأنه مستقر بصورة عامة ويواصل التحسن، بعدما أنهى الحلف في يناير الماضي الانتشار الإضافي لقوات الاحتياط الذي استمر لأكثر من عامين، وأعلن في يونيو خطة لتعديل وضع وانتشار "كفور" تدريجياً خلال عام وفقاً للتطورات الأمنية.

وأكد الحلف أن هذه التعديلات قابلة للتراجع إذا تغير الوضع على الأرض، مع احتفاظ القوة بالجاهزية والقدرات اللازمة للاستجابة لأي تطورات أمنية.

من جانبه، أكد فيرجوري أن مهمة "كفور" لم تتغير، وأن القوة ستواصل تنفيذ تفويضها بموجب القرار الاممى 1244 والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق سلام واستقرار دائمين، بالتنسيق مع شرطة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون.