رئيس أذربيجان: استمرار الصراعات لحين ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم / الخميس /، أن الحروب والصراعات ستستمر في أنحاء العالم، وستنشب صراعات جديدة، حتى يتم تطوير آليات تضمن تنفيذ القرارات التي يتبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية.

وقال علييف، خلال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، المنعقدة في باكو، إن بلاده حرصت خلال رئاستها للمؤتمر، التي استمرت عامين، على الاهتمام المكثف بتعزيز الكيان ودفع قضايا التعاون والتواصل والرقمنة والسياحة وحماية البيئة والتعليم والعلم وغيرها من القضايا المهمة. وأكد أنه بفضل مبادرات بلاده المتعددة، التي نُفذت بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء ودعمها، أصبحت قمة (CICA) أقوى على الصعيدين المؤسسي والقانوني.

ولفت الرئيس الأذربيجاني إلى أن بلاده تقع جغرافيًا عند ملتقى قارتي آسيا وأوروبا، وتؤدي دورًا متزايد الأهمية كمركز للربط، مضيفًا أن تعاون بلاده مع العديد من الدول، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في مجالات السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية، يعزز منظومة الأمن في المنطقة، وفقًا لما ذكرته وكالة «أذرتاج» الرسمية عبر منصة «إكس».

ومن المقرر أن تستعرض القمة حصيلة التعاون بين الدول الأعضاء على مدى العامين الماضيين، وسبل المضي قدمًا في التحول المؤسسي للمؤتمر، بما يمهد لتحويله إلى منظمة دولية متكاملة الأركان. كما يتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسط توقعات باعتماد «إعلان باكو».

ويشارك في القمة عدد من القادة والمسؤولين، أبرزهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ووزير الخارجية الصيني وانج يي.