يعرض قريبا.. انتهاء تصوير فيلم «وتر واحد» بطولة آسر ياسين وويجز

أعلن صُنّاع فيلم «وتر واحد» الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل العمل وموعد إطلاقه رسميًا، خاصة أنه يجمع مجموعة من النجوم في تجربة فنية تمزج بين الرومانسية والموسيقى والدراما الإنسانية.

ويضم فيلم وتر واحد في بطولته كلًا من آسر ياسين، وويجز، وتارا عماد، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج علي العربي، فيما تتولى إنتاجه شركتا Ambient Light وFilm Square، في إطار مشروع سينمائي يسعى إلى تقديم تجربة مختلفة تجمع بين الأداء التمثيلي والعناصر الموسيقية والاستعراضية.

ومن المنتظر أن يكشف صُنّاع الفيلم عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بموعد طرحه، إلى جانب الكشف عن ملامح إضافية من أحداثه وطبيعته الفنية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لبدء عرضه أمام الجمهور.

ويجز يخوض أولى تجاربه السينمائية من خلال «وتر واحد»

يمثل فيلم «وتر واحد» محطة جديدة في مسيرة مطرب الراب ويجز، الذي استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق حضور جماهيري واسع في عالم الغناء، بفضل أعماله التي حظيت بانتشار كبير، ليخوض من خلال الفيلم تجربة سينمائية جديدة تنقله إلى مساحة فنية مختلفة، تعتمد على الجمع بين الموسيقى والتمثيل والاستعراض.

وتحظى مشاركة ويجز في العمل باهتمام ملحوظ من جمهوره، الذي يترقب ظهوره على الشاشة الكبيرة، خاصة أن الفيلم ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الغنائية، وهي النوعية التي تتيح توظيف الموسيقى داخل السياق الدرامي، بما يخلق مساحة للتعبير عن المشاعر والأحداث من خلال الصورة والأداء والأغنيات.

وتأتي هذه التجربة في وقت يشهد فيه ويجز تنوعًا في اختياراته الفنية، بعدما رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز الأسماء في مشهد الراب المصري، وهو ما يجعل مشاركته السينمائية خطوة جديدة في مسيرته، مع ترقب ردود فعل الجمهور على ظهوره في عمل طويل يجمع بين أكثر من عنصر فني.

تعاون جديد يجمع ويجز بالمخرج علي العربي

يجمع فيلم «وتر واحد» بين ويجز والمخرج علي العربي للمرة الثالثة، بعدما سبق أن تعاونا في عدد من الأعمال الموسيقية التي حققت انتشارًا واسعًا، إلا أن هذا المشروع يمثل تجربة مختلفة، إذ ينقل تعاونهما إلى عالم الأفلام الطويلة، من خلال عمل سينمائي يجمع بين الحكاية الدرامية والموسيقى.

ومن أبرز الأعمال التي جمعت الطرفين أغنية «عز العرب»، التي ارتبطت بأجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى جانب أغنية «بعودة يا بلادي»، التي لاقت تفاعلًا من الجمهور وحققت مشاهدات واسعة عبر المنصات الرقمية.

ويأتي التعاون الجديد امتدادًا لهذه الشراكة الفنية، لكنه يفتح أمامهما مجالًا أوسع لتقديم رؤية سينمائية متكاملة، تتجاوز طبيعة الأغاني المصورة إلى بناء قصة تمتد أحداثها عبر فيلم طويل، مع الاستفادة من الخبرات السابقة في توظيف الموسيقى والصورة وتقديم محتوى قادر على الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

ومن المنتظر أن يشكل الفيلم اختبارًا جديدًا لهذه التجربة المشتركة، خاصة مع اختلاف طبيعة العمل السينمائي عن الفيديوهات الموسيقية، وما يتطلبه ذلك من بناء للشخصيات وتطور للأحداث وتكامل بين العناصر البصرية والدرامية.

آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد في بطولة الفيلم

إلى جانب مشاركة ويجز، يستند «وتر واحد» إلى مجموعة من الأسماء الفنية، في مقدمتها الفنان آسر ياسين، الذي يشارك في بطولة العمل إلى جانب تارا عماد ومايان السيد، بما يمنح الفيلم تنوعًا في الأداء والشخصيات، ويدعم توجهه نحو تقديم تجربة تجمع بين الدراما والرومانسية والموسيقى.

ويأتي اجتماع هذه الأسماء في عمل واحد ليزيد من اهتمام الجمهور بالفيلم، لا سيما مع اختلاف خلفيات المشاركين الفنية، بين أصحاب التجارب السينمائية والدرامية من جهة، وويجز الذي يخوض تجربته الأولى في الأفلام الطويلة من جهة أخرى.

ويعتمد العمل، وفقًا لطبيعته المعلنة، على المزج بين الموسيقى والدراما الإنسانية ضمن معالجة سينمائية معاصرة، وهو ما يضعه ضمن الأعمال التي تسعى إلى تقديم الموسيقى باعتبارها جزءًا من البناء الدرامي، وليست مجرد عنصر منفصل عن أحداث القصة.

«وتر واحد».. تجربة رومانسية غنائية بإنتاج ضخم

ينتمي الفيلم إلى فئة الأعمال الرومانسية الغنائية، إذ يجمع بين المشاعر الإنسانية والموسيقى في إطار سينمائي يستهدف تقديم تجربة مختلفة على مستوى الشكل والمضمون. كما تشير المعلومات المعلنة عن المشروع إلى تنفيذه بإنتاج ضخم، مع التصوير في مواقع داخل مصر وخارجها.

ويمنح هذا التنوع في مواقع التصوير مساحة لتقديم صورة بصرية متعددة التفاصيل، بما يتناسب مع طبيعة العمل الذي يجمع بين الدراما والأغنيات والاستعراضات، في محاولة لتقديم تجربة متكاملة تتقاطع فيها العناصر الموسيقية مع مسار الأحداث.

ويتولى علي العربي مسؤولية التأليف والإخراج، بما يجمع بين رؤيته في كتابة القصة وتشكيلها بصريًا، مستفيدًا من تعاونه السابق مع ويجز، ومن مشاركة مجموعة من الفنانين الذين يمتلكون تجارب متنوعة في السينما والدراما.

ومع انتهاء التصوير، يدخل «وتر واحد» مرحلة الاستعداد للعرض، بينما يترقب الجمهور الإعلان عن الموعد النهائي لطرحه في دور السينما، إلى جانب الكشف عن المواد الدعائية والتفاصيل الجديدة الخاصة بالعمل.

وبين مشاركة ويجز في أول أفلامه الطويلة، ووجود آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد في البطولة، وعودة التعاون بين ويجز وعلي العربي في تجربة سينمائية ممتدة، يراهن «وتر واحد» على تقديم مزيج فني يجمع بين الموسيقى والرومانسية والدراما، ليكون أحد الأعمال المنتظرة التي تسعى إلى استكشاف مساحات جديدة للتلاقي بين عالم الغناء وصناعة السينما.