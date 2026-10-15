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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان حالة الجفاف القصوى بعدة مناطق في المملكة المتحدة

إعلان حالة الجفاف القصوى بعدة مناطق في المملكة المتحدة
إعلان حالة الجفاف القصوى بعدة مناطق في المملكة المتحدة
أ ش أ

 أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس حالة الجفاف القصوى في أجزاء مختلفة من جنوب إنجلترا بسبب نقص حاد في كميات المياه لم تشهده المملكة المتحدة منذ عقود.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الإعلان يشمل مناطق متعددة في مقاطعات "كورنوال" و"ديفون" و"دورست" و"سومرست" وشرق ساسكس" و"غرب ساسكس"، موضحة أنه تم مطالبة شركات المياه بمراقبة مستويات الخزانات والأنهار يوميا وتبني إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بمراقبة الجودة.

وأوضحت الشبكة أن الإعلان يصدر بسبب مخاوف متعلقة بخزانين على وجه الخصوص يخدمان 400 ألف عقار انخفضت كمية المياه بهما بنسبة كبيرة، إذ وصل مخزون أحدهما إلى 19% فقط من سعته ووصل مخزون الآخر إلى 16%، فيما من المفترض أن تكون نسبة التخزين في مثل هذا الوقت من العام حوالي 75%.

وصرحت وزيرة البيئة أنجيلا إيجل بأن المملكة المتحدة لم تشهد مثل هذا المستوى من الجفاف منذ عقود، مشيرة إلى أن العمل يجري بشكل وثيق مع شركات المياه لحماية الإمدادات العامة في المناطق المتضررة، ومطالبة المستهلكين بترشيد استهلاك المياه خلال الأسابيع المقبلة.

السلطات البريطانية نقص حاد في كميات المياه قناة سكاي نيوز البريطانية مقاطعات كورنوال وديفون ودورست وسومرست وشرق ساسكس وغرب ساسكس

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