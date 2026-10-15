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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق

جمال نكروما
جمال نكروما
محمد بدران


 

توفي الصحفي جمال نكروما، نجل الزعيم والرئيس الغاني الأسبق كوامي نكروما، في القاهرة، بعد رحلة صعبة مع المرض، وفقًا لما أعلنته أسرة تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي»، التي نعت الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرة مسيرته الصحفية وإسهاماته في تناول الشأن الأفريقي.

وأكدت أسرة تحرير «الأهرام ويكلي»، في نعيها، أن جمال نكروما كان من بين المشاركين في تأسيس الصحيفة، وامتدت مسيرته المهنية لما يقرب من أربعة عقود، قدم خلالها قراءات وتحليلات متخصصة في واقع القارة الأفريقية، انطلاقًا من القاهرة، ليصبح أحد أبرز المتخصصين في الشؤون الأفريقية.

وأشارت أسرة التحرير إلى أن الراحل ترك بصمة مهمة في مجال الصحافة والتحليل السياسي المتعلق بالقارة الأفريقية، فضلًا عن دوره في تعزيز التقارب بين مصر وغانا، في ظل الروابط التي تجمع البلدين ومحيطهما الأفريقي.

وقدمت أسرة تحرير «الأهرام ويكلي» خالص العزاء إلى أبناء الراحل وشقيقته سامية نكروما، السياسية البارزة في غانا، وإلى أسرته وأصدقائه ومحبيه، مستذكرة طيبته وروحه الودودة وخفة ظله وحضوره الإنساني، ومؤكدة أن رحيله يمثل خسارة لزملائه وكل من عرفه.

واختتمت أسرة التحرير نعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن ذكراه ستظل حاضرة لدى زملائه ومحبيه.

جمال نكروما وفاة نجل الرئيس الغاني الاهرام ويكلي

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