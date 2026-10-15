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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

128 مليون جنيه من صندوق الطوارئ مساندة لـ12.5 ألف عامل بمنشأة متعثرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد وزير العمل حسن رداد  خلال رئاسة اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، اليوم الخميس، على استمرار جهود "الصندوق" في توفير الحماية والمساندة للعاملين بالمنشآت التي تواجه بعض التحديات ،أو ظروفًا طارئة، بما يدعم استقرار العمالة ويحافظ على فرص العمل ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتشجيع الاستثمار.

وكشفت أحدث مؤشرات" الصندوق"، أن إجمالي الإعانات التي جرى صرفها للعاملين بالمنشآت المستفيدة، منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 30 سبتمبر 2026، بلغ 2 مليار و608 ملايين و700 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة، بما يعكس استمرار دور الصندوق في مساندة العمال خلال أوقات التحديات.

وفيما يتعلق بالإعانات خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضحت البيانات صرف 128 مليون جنيه لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت، خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2026، لدعم العاملين بالمنشآت التي استعدت ظروفها الحصول على هذه المساندة…

وشدد وزير العمل على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق باعتباره إحدى آليات الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال التدخل لمساندة العاملين في مواجهة التحديات،ومساعدة المنشآت ،واستعادة قدرتها على العمل، بما يسهم في الحفاظ على فرص التشغيل وتعزيز استقرار سوق العمل...وأكد استمرار الوزارة في متابعة أوضاع المنشآت المستفيدة، والتأكد من توجيه الإعانات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعزز التكامل بين حماية العمال ومساندة المنشآت والحفاظ على استمرارية الإنتاج.…

وزير العمل وزارة العمل صندوق الطوارئ

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