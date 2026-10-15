الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي جمال نكروما

ينعى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير جمال نكروما، الذي امتدت مسيرته في صحيفة «الأهرام ويكلي» على مدى ثلاثة عقود، قدّم خلالها إسهامات صحفية وفكرية بارزة في الشؤون الأفريقية والدولية.

وتؤكد الهيئة أن الصحافة المصرية فقدت برحيله قلمًا جمع بين اتساع المعرفة والاهتمام بقضايا الحرية واستقلال الشعوب، وأولى أفريقيا مكانة خاصة في كتاباته، مسهمًا في تعريف القراء بتاريخها وثقافاتها وتحدياتها. وقد اجتمع في شخصه الانتماء إلى مصر وغانا، فهو نجل الزعيم الأفريقي كوامي نكروما والسيدة المصرية فتحية نكروما، وحمل هذا الارتباط في تجربته الإنسانية والمهنية.

وتتقدم الهيئة بصادق العزاء إلى أسرته وأصدقائه وأسرة مؤسسة الأهرام وزملائه في «الأهرام ويكلي»، داعية الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يمنح أهله ومحبيه الصبر في مصابهم.