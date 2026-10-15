قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر
تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 .. المساحات والمدن المتاحة
إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت
نتنياهو: تحدثت مباشرة مع أحمد الشرع بشأن الطائفة الدرزية
هل تتبدل الأرقام؟.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر
موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي وموقف محمد صلاح والقنوات الناقلة
هجوم بـ10 مسيرات وصواريخ يستهدف مطار الملك خالد.. التحالف يكشف التفاصيل
برلمانية : الاعتداءات على السعودية تشعل التوتر وتهدد الاستقرار الإقليمي
ارتفاع الدولار يضغط على أسعار السلع.. وتوقعات بتثبيت الفائدة وسط تحديات القوة الشرائية
التحالف : 19وفاة و364 إصابة في الاعتداءات الحوثية على مطارات السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس إندونيسيا يوافق على تلقي المساعدات الدولية لاحتواء أزمة حرائق الغابات

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

وافق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اليوم الخميس على تلقي المساعدات الخارجية للتعاطي مع حرائق الغابات الضخمة التي سببت سحبا دخانية انتشرت إقليميا لأجواء الدول المجاورة.

وقال وزير الخارجية أرماناثا ناصر -حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- إن النقاشات مع دول الجوار بشأن تقديم المساعدة لإندونيسيا دخلت المرحلة التقنية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، وذلك دون تحديد الدول التي عرضت تقديم المساعدة أو نوعها.

وتابع الوزير أن الرئيس يولي اهتماما بالغا بقضية احتواء حرائق الغابات، وأن الحكومة نشرت حتى الآن قرابة 60 ألف شخص للتعامل مع الأزمة في ست مقاطعات بأنحاء البلاد.

تأتي تعليقات الحكومة الإندونيسية في وقت صرح فيه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن حكومته بذلت قصارى جهدها لإشراك إندونيسيا في معالجة مشكلة الضباب الدخاني الإقليمي التي تزداد سوءا. كما صرحت وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة الأسبوع الجاري أن الحكومة على استعداد لمساعدة إندونيسيا في مكافحة حرائق الغابات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتواجه إندونيسيا حرائق الغابات الأكثر شراسة منذ 11 عاما وتنتشر بشكل خاص في جزيرتي "سومطرة" و"بورنيو"؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 11 ألف شخص بأعراض الجهاز التنفسي خلال سبتمبر الماضي، إضافة إلى انتشار الدخان وتلوث الهواء إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين.

وتعاني إندونيسيا من انتشار حرائق الغابات خلال موسم الجفاف الذي يمتد من شهر يوليو إلى أكتوبر، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الحرائق تعد أكثر حدة هذا العام بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية والتي قد تكون الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أربعة عقود.

الرئيس الإندونيسي المساعدات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

السائحة الاردنية

أم الدنيا.. سائحة أردنية تنبهر بجمال مصر: زرت بلاد كتير بس اللي شفته هنا مختلف

تقرير: مشروع /تشويس/ جزء من خطة أوروبا للتغلب على السرطان والوقاية منه والكشف المبكر عنه

تقرير: مشروع /تشويس/ جزء من خطة أوروبا للتغلب على السرطان والوقاية منه والكشف المبكر عنه

5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

خالي بالك.. 5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد