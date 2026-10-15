وفد دنماركي في قطاعي الزراعة والأغذية يختتم زيارته لمصر.. والسفير مولر: البلدان لديهما إمكانات كبيرة للتعاون

اختتم وفد دنماركي من قطاعي الزراعة والأغذية زيارته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام إلى مصر.

وذكرت سفارة الدنمارك بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم الخميس- أن الوفد يمثل مجموعة من الشركات الدنماركية الرائدة وأكثر من 100 ممثل عن قطاع الأغذية والمشروبات في مصر، وذلك لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي.

وضم الوفد ست شركات دنماركية هي: Jimco وDanfoss وGEA Process Engineering وJeros وNovadan ApS وFOSS Analytical، إلى جانب المجلس الدنماركي للزراعة والأغذية، حيث استعرضت الشركات المشاركة، التي تقدم مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول المتخصصة، الخبرات الدنماركية في مجالات تصنيع الأغذية، ورفع كفاءة الإنتاج، والنظافة والتعقيم، والتقنيات التحليلية، والحلول الصناعية المستدامة.

ونقلت السفارة عن السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك بالقاهرة، ورئيس البعثة الاقتصادية ينس ينسن قولهما، خلال اللقاء مع الشركات، إن التبادل التجاري بين الدنمارك ومصر يتسم بالتوازن، كما تقدم جميع الشركات المشاركة في الوفد حلولًا من شأنها مساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الدنمارك.

وتضمن البرنامج اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية المصرية الرئيسية وممثلي القطاعات الصناعية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنظومة «نافذة» الوطنية لتيسير التجارة، وغرفة الصناعات الغذائية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري المصري.

وفي إطار إحدى الجلسات التي حظيت باهتمام كبير، استعرض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إنجازاته اللافتة في قطاعي الأغذية والزراعة.

كما أجاب جهاز التمثيل التجاري المصري على استفسارات الوفد بشأن ممارسة الأعمال التجارية في مصر حيث أتاحت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين الشركات وتحديد فرص توسيع نطاق التعاون المشترك.

وشملت أبرز محطات الزيارة جولة في منشآت شركة «لمار» للصناعات الغذائية والألبان وشركة «الوطنية للدواجن»، مما أتاح لأعضاء الوفد الاطلاع عن قرب على حجم العمليات التشغيلية وأنشطة بعض الشركات المصرية الرائدة في إنتاج الألبان والدواجن.

كما استضافت السفارة فعالية للتواصل وبناء العلاقات التجارية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الشركات المصرية العاملة في قطاعي الأغذية والزراعة، بما أتاح فرصًا للتواصل مع شركاء جدد واستكشاف أوجه الشراكة المحتملة.

وتعكس الزيارة الشراكة الممتدة بين الدنمارك ومصر وحرص البلدين المشترك على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.

وأضافت السفارة أنه ومن خلال الربط بين الخبرات التكنولوجية الدنماركية واحتياجات وطموحات قطاعي الأغذية والزراعة في مصر، سعت المبادرة إلى دعم الابتكار، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها، وتشجيع إنتاج غذائي أكثر كفاءة واستدامة، كما يمكن للحلول التي تقدمها هذه الشركات أن تسهم في زيادة صادرات مصر من المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى مصر تعليقاً على الزيارة أن الدنمارك ومصر تمتلكان إمكانات كبيرة لتعميق تعاونهما في مجالي الزراعة وإنتاج الأغذية.

وأضاف أن الشركات الدنماركية تمتلك تقنيات متخصصة وخبرات عملية يمكن أن تسهم في التعامل مع الأولويات المشتركة للبلدين، بدءًا من سلامة الأغذية وكفاءة الإنتاج وصولًا إلى الاستدامة.. مشيراً إلى أنه ومن خلال الجمع بين الشركات الدنماركية ونظيراتها المصرية والمؤسسات المعنية، نهدف إلى بناء شراكات مستدامة تحقق قيمة مضافة للبلدين.