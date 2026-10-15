قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات اليمنية: تصدينا لهجمات عنيفة شنها الحوثيون في تعز
اخترق الخط الأصفر.. جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق في غزة بطول كيلو ونصف
إستونيا: نتعهد بتقديم 10 ملايين يورو لمبادرة دعم أوكرانيا الملحقة بالناتو وأمريكا
وكالة الطاقة الدولية تدعو الدول الأعضاء لزيادة إنتاج النفط
من أول يوم عمل.. برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون لحماية العمالة اليومية والموسمية
البنك الدولي يشيد بمؤشرات نمو الاقتصاد المصري
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى بكفر الشيخ نشرت فيديوهات خادشة للحياء
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بعزبة خير الله
أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر
تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 .. المساحات والمدن المتاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد دنماركي في قطاعي الزراعة والأغذية يختتم زيارته لمصر.. والسفير مولر: البلدان لديهما إمكانات كبيرة للتعاون

وفد دنماركي في قطاعي الزراعة
وفد دنماركي في قطاعي الزراعة
أ ش أ

 اختتم وفد دنماركي من قطاعي الزراعة والأغذية زيارته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام إلى مصر.

وذكرت سفارة الدنمارك بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم الخميس- أن الوفد يمثل مجموعة من الشركات الدنماركية الرائدة وأكثر من 100 ممثل عن قطاع الأغذية والمشروبات في مصر، وذلك لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي.

وضم الوفد ست شركات دنماركية هي: Jimco وDanfoss وGEA Process Engineering وJeros وNovadan ApS وFOSS Analytical، إلى جانب المجلس الدنماركي للزراعة والأغذية، حيث استعرضت الشركات المشاركة، التي تقدم مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول المتخصصة، الخبرات الدنماركية في مجالات تصنيع الأغذية، ورفع كفاءة الإنتاج، والنظافة والتعقيم، والتقنيات التحليلية، والحلول الصناعية المستدامة.

ونقلت السفارة عن السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك بالقاهرة، ورئيس البعثة الاقتصادية ينس ينسن قولهما، خلال اللقاء مع الشركات، إن التبادل التجاري بين الدنمارك ومصر يتسم بالتوازن، كما تقدم جميع الشركات المشاركة في الوفد حلولًا من شأنها مساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الدنمارك.

وتضمن البرنامج اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية المصرية الرئيسية وممثلي القطاعات الصناعية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنظومة «نافذة» الوطنية لتيسير التجارة، وغرفة الصناعات الغذائية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري المصري.

وفي إطار إحدى الجلسات التي حظيت باهتمام كبير، استعرض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إنجازاته اللافتة في قطاعي الأغذية والزراعة.

كما أجاب جهاز التمثيل التجاري المصري على استفسارات الوفد بشأن ممارسة الأعمال التجارية في مصر حيث أتاحت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين الشركات وتحديد فرص توسيع نطاق التعاون المشترك.

وشملت أبرز محطات الزيارة جولة في منشآت شركة «لمار» للصناعات الغذائية والألبان وشركة «الوطنية للدواجن»، مما أتاح لأعضاء الوفد الاطلاع عن قرب على حجم العمليات التشغيلية وأنشطة بعض الشركات المصرية الرائدة في إنتاج الألبان والدواجن.

كما استضافت السفارة فعالية للتواصل وبناء العلاقات التجارية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الشركات المصرية العاملة في قطاعي الأغذية والزراعة، بما أتاح فرصًا للتواصل مع شركاء جدد واستكشاف أوجه الشراكة المحتملة.

وتعكس الزيارة الشراكة الممتدة بين الدنمارك ومصر وحرص البلدين المشترك على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.

وأضافت السفارة أنه ومن خلال الربط بين الخبرات التكنولوجية الدنماركية واحتياجات وطموحات قطاعي الأغذية والزراعة في مصر، سعت المبادرة إلى دعم الابتكار، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها، وتشجيع إنتاج غذائي أكثر كفاءة واستدامة، كما يمكن للحلول التي تقدمها هذه الشركات أن تسهم في زيادة صادرات مصر من المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى مصر تعليقاً على الزيارة أن الدنمارك ومصر تمتلكان إمكانات كبيرة لتعميق تعاونهما في مجالي الزراعة وإنتاج الأغذية.

وأضاف أن الشركات الدنماركية تمتلك تقنيات متخصصة وخبرات عملية يمكن أن تسهم في التعامل مع الأولويات المشتركة للبلدين، بدءًا من سلامة الأغذية وكفاءة الإنتاج وصولًا إلى الاستدامة.. مشيراً إلى أنه ومن خلال الجمع بين الشركات الدنماركية ونظيراتها المصرية والمؤسسات المعنية، نهدف إلى بناء شراكات مستدامة تحقق قيمة مضافة للبلدين.

وفد دنماركي قطاعي الأغذية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

الأوقاف

بجوائز نصف مليون جنيه.. الأوقاف تطلق الاختبارات التمهيدية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم

المريض

الأزهر للفتوى يوضح كيف يؤدي المريض الصلاة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يطالب بتعميم شعار خلوا بالكم من بلدكم في الشوارع والمدارس وكل الأماكن

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد