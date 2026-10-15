وزير التخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية Norfund فرص التعاون

واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة لقاءاته واجتماعاته المكثفة المنعقدة على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الــ81 والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث التقى السيد إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية Norfund لبحث سبل التعاون المشترك في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.



ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

وخلال اللقاء؛ استعرض الدكتور أحمد رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تركز الآلية على قطاعات حيوية)، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

جذب الاستثمارات

كما تناول الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون في مجال جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، واستكشاف آليات الاستفادة من آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF) للحد من المخاطر التمويلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، وحلول تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لدمج المزيد من قدرات الطاقة المتجددة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه أبدى السيد إريك ساندرسن اهتمامه بالتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالآلية ومجالات تطبيقها، وبحث فرص المشاركة فيها بما يدعم جهود تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج.