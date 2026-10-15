رئيس الوزراء القطري يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

بدأ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين، يعقد خلالها لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

كما يلتقي رئيس الوزراء القطري خلال زيارته مسؤولين عسكريين ومدنيين، في إطار اللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين اللبنانيين.

وكان رئيس الوزراء القطري وصل اليوم / الخميس/ إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث أقيم له استقبال رسمي في مبنى كبار الزوار، وكان في استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد ياسر الميس، ورئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد جورج داغر.