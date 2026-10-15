يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة لخوض مرانه الثاني في أوغندا، الذي ينطلق في تمام الرابعة عصر اليوم، استعدادًا لمباراة كيتارا في مستهل مشوار الفريق في كأس الكونفدرالية، التي يخوضها الفريق بعد غد السبت.

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الثاني في أوغندا

يقام المران على الملعب الفرعي لاستاد هويما الدولي، الذي يبعد عن فندق الإقامة قرابة ٢٠ دقيقة ويسع ٢٢ ألف متفرج، وتم تشييده حديثًا من أجل استضافة أوغندا بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٧.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس الأربعاء عقب وصول البعثة، واقتصر على فترة إعداد بدني لإزالة الإرهاق من عناء السفر الطويل، قبل الانتقال لتنفيذ بعض الحصص التخصصية استعدادًا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع كيتارا في الرابعة عصر بعد غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية.