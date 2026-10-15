تعطل الأشعة وبطء الإجلاء.. كارثة إنسانية لمرضى السرطان في قطاع غزة

كشف مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة بشار مراد، يوم الخميس عن كارثة إنسانية تنتظر مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة في غزة.

مرضى السرطان في غزة

وأكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة، تعطل نحو 60% من أجهزة الأشعة، إلى جانب أن هناك21 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة، مع السماح فقط بإجلاء 120 مريضا يوميا.

وأشار “مراد” في تصريحات لإذاعة فلسطين أن مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات تضررا، في ظل صعوبة إجراء الفحوص المبكرة وتأخر حصولهم على العلاج، ما يفاقم المخاطر الصحية عليهم.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الرغم من الهدنة في القطاع ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على غزة إلى 74 ألفا و396 شهيدا، والإصابات إلى 175 ألفا و449 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 شهداء، و9 إصابات.