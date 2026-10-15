استعدادا للشتاء في كييف.. بريطانيا ترسل صواريخ جديدة إلى أوكرانيا تهدد العمق الروسي

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا المزيد من صواريخ "ستورم شادو" (Storm Shadow) بعيدة المدى، بهدف تمكينها من عرقلة العمليات العسكرية الروسية التي تستهدف بنيتها التحتية المدنية قبل حلول فصل الشتاء.

صواريخ بريطانية تهدد العمق الروسي

وأفادت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- بأن مسألة تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ الجوالة، بريطانية الصنع، نوقشت خلال لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن يوم الأربعاء؛ علماً بأن هذه الشحنة من الأسلحة لم يُعلن عنها رسمياً حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت إستونيا أنها ستسهم بمبلغ 10 ملايين يورو في مبادرة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تسمح للحلفاء بشراء أسلحة وذخائر أمريكية الصنع لدعم أوكرانيا.

وتعرف هذه المبادرة باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" (PURL)، وكان قد أعلن عنها في 14 يوليو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإستونية.