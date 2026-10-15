وزير الخارجية الروسي: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موقف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشأن صفقة الديزل يمثل تحديا مباشرا لترامب وهذا السلوك أصبح سمة معتادة، مشيرا إلى أن روسيا لم تتلق أي مقترحات رسمية بشأن صفقة سلام لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات: "بعد تفاهمات أنكوريج حدث تراجع مستمر عن المواقف التي تساعد في المفاوضات وروسيا لم ترفض المفاوضات بشأن أوكرانيا والتسريبات الإعلامية بشأن مقترح السلام في أوكرانيا لا تتضمن أي أفكار حول كيفية المضي نحو سلام طويل الأمد".

وأضاف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات طبيعية وجادة ونزيهة بشأن أوكرانيا ولكن موقف زيلينسكي من صفقة الديزل يُظهر أنه ليس مستعداً للانخراط في التعامل البنّاء.



وختم وزير الخارجية الروسي لافروف: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار لمجرد منح زيلينسكي فرصة "لالتقاط الأنفاس".