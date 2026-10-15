قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنفس اسم «كروم» وأيقونته.. تطبيق مزيف يتجاوز دفاعات جوجل ويتسلل إلى متجر «بلاي»
صفعة من نتنياهو لـ بن غفير.. رفض منحه حقيبتي الدفاع والأمن القومي في الحكومة المقبلة
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة
أستاذ علوم سياسية: الحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع.. والأسرة خط الدفاع الأول عن الوعي والانتماء
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد
مصر دولة كبيرة.. مصطفى بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع «مساكين مايعرفوش حاجة»
أزهري: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية أو بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا
رغم البراءة في قضية كافيهات المقطم.. حكم غيابي يبقي إسماعيل دولار قيد الاحتجاز
أسيست محمد صلاح.. طرابزون سبور يسجل الهدف الأول في مرمى كوبس الفنلندي بدوري المؤتمر الأوروبي
عاصفة قضائية تضرب ChatGPT.. لماذا تقاضي 8 ولايات أمريكية شركة «أوبن إيه آي»؟
فؤادة مش شادية.. حسين فهمي يوضح حقيقة أزمة بوستر مهرجان القاهرة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرشحة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة: الأمن أساس الاقتصاد وحقوق الإنسان والاستقرار

الأمم املتحدة
الأمم املتحدة
هاني حسين

قالت السفيرة إيفون عبد الباقي، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمن يمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مختلف القضايا، بما فيها الاقتصاد وحقوق الإنسان، مؤكدة أن غياب الأمن يعرقل التنمية ويحول دون تحقيق الاستقرار.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة لا تكمن في إصدار القرارات الأممية أو وضع الحلول على الورق، بل في تنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى ضرورة تقليل عدد القرارات والتركيز على تطبيقها وتحقيق نتائج ملموسة في الدول المعنية.

وأوضحت أن ظهور نتائج فعلية من شأنه إعادة الثقة وتشجيع تدفق الاستثمارات، في حين يؤدي استمرار الأزمات والحروب إلى تراجع الثقة، لافتة إلى أن العالم يشهد نحو 65 حربًا أو أكثر.

وأكدت عبد الباقي أن الإرادة السياسية تمثل عاملًا حاسمًا في تحقيق السلام، موضحة أن الأمر يتوقف على مدى رغبة الأطراف في إنهاء النزاعات. 
وفيما يتعلق بتمويل المناخ ودعم الدول المتضررة، أشارت إلى ضرورة اجتماع الدول الكبرى للتوافق على القرارات اللازمة، خاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي يمكن لأي منها تعطيل القرارات باستخدام حق النقض «الفيتو».

وشددت على أهمية تحرك الأمين العام للأمم المتحدة قبل الوصول إلى مرحلة تعطيل القرارات، من خلال الحوار مع هذه الدول وتقريب وجهات النظر بينها، والعمل على التوصل إلى توافق يحقق المصالح المشتركة قبل طرح القرارات للتصويت.

وأوضحت المرشحة لمنصب الأمين العام لـ الأمم المتحدة أن دور الأمين العام يتمثل في تيسير الحوار بين الدول ومساعدتها على الوصول إلى تفاهمات، وليس اتخاذ القرارات نيابة عنها. وأشارت إلى أن التفاهمات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضايا مهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، تمثل مثالًا على إمكانية التعاون بدلًا من الاكتفاء بالمنافسة ومحاولة الإضرار بالطرف الآخر.

وأكدت أن العالم مترابط، وأن ما يحدث في أي دولة، سواء كانت قريبة أو بعيدة، يمكن أن يؤثر في الجميع، مستشهدة بتداعيات جائحة كوفيد-19 التي أظهرت مدى ترابط الدول وتأثرها بالأزمات العالمية.

الأمم المتحدة اخبار التوك شو الامن السلام الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

محمد صلاح

سر مشاركة محمد صلاح مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي بدوري المؤتمر الأوروبي

ترشيحاتنا

دروس واعظات أسيوط في المساجد

ضبط الغضب وتوقير آل البيت وفضل الاستغفار .. واعظات أسيوط يقدمن ثلاث رسائل إيمانية من المساجد

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يوجه بدراسة مطالب الأهالي لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة

محافظ الدقهلية

افتتاح معرض «أكتوبر في عيون جامعة المنصورة» احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد