مرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: الأمم المتحدة هدفها منع الحروب والسلام أولويتي

أكدت السفيرة إيفون عبد الباقي المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة هدفها الأساسي منع الحروب وأولويتي هي السلام.



وقال السفيرة إيفون عبد الباقي المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات للقاهرة الإخبارية: “يجب أن يكون هناك قيادة جديدة للأمم المتحدة”.

وأضافت السفيرة إيفون عبد الباقي المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: “الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يجب أن يكون موجودا بمواقع الأزمات”.

وتابعت السفيرة إيفون عبد الباقي المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة:" الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة كان يمكن الحيلولة دون وقوعهما، وهناك 65 نزاعا مسلحا بالعالم الآن".

