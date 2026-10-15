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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركزي الجنوب أفريقي: ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يفاقم مخاطر التضخم في البلاد

المركزي الجنوب أفريقي
المركزي الجنوب أفريقي
أ ش أ

حذر محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا ليسيتيا كجانياجو من استمرار المخاطر الصعودية للتضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا، متوقعا عودة معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 3% خلال عام 2028، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسواق السلع الأساسية.

وقال كجانياجو، في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن التضخم من المتوقع أن يبلغ متوسطه 4.4% خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي خلال عام 2027، ويعود إلى المستوى المستهدف البالغ 3% في عام 2028.

وأضاف أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على أسعار النفط والأسمدة، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على أسعار الغذاء، إلى جانب مخاطر ظاهرة النينيو واضطرابات إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم الأساسي أظهرت بالفعل اتجاها صعوديا يثير القلق.

وتعزز هذه الضغوط احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.25% في سبتمبر الماضي، عقب تثبيتها في يوليو. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4% في أغسطس، مدفوعا بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الإسكان والمرافق والنقل والتأمين والخدمات المالية.

ورفض كجانياجو التعليق على احتمالات إجراء زيادات جديدة في أسعار الفائدة، موضحا أن المستوى الحالي للفائدة يتسم بأنه «مقيد بدرجة معتدلة»، وأن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستُتخذ وفقا للبيانات والظروف المتاحة في كل اجتماع، على أن يصدر القرار التالي في نوفمبر.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الراند الجنوب إفريقي أسهم في تخفيف بعض الضغوط التضخمية، إذ ظل مستقرا نسبيا منذ بداية العام رغم ارتفاع الدولار، لكنه حذر من التهاون في مواجهة المخاطر، لافتا إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة واتباع سياسة نقدية مناسبة دعما صمود العملة المحلية.

محافظ البنك المركزي جنوب إفريقيا المخاطر

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