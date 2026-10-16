حفاظا على اراوح المواطنين.. إزالة الطوابق المخالفة بالوحدات السكنية بالغربية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية بشن موجه الازالات والتصدي لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات البناء والتعدي على الأراضي العامة والخاصة ..

حملة مكبرة للإزالة ثلاث طوابق مخالفة

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة بتدشين حملة مكبرة للإزالة ثلاث طوابق مخالفة ببرج سكني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وردع مخالفين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بشن موجه الازالات والتصدي لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات البناء والتعدي على الأراضي العامة والخاصة .

استغاثة سكان العمارة السكنية

في المقابل أكد الدكتور عبد المعطي السمنودي أحد سكان العمارة السكنية :"فوجئنا بقيام شخص مجهول بمخالفة لوائح الدولة بالبناء ثلاث طوابق بشكل مفاجىء دون وجود تراخيص قانونية مغتصبا حقوق باقي اتحاد الملاك" .

تحقيق هيبة الدولة

وأضاف: “عاوزين هيبة الدولة تتصدى لبلطجة فئات من المحامين والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه تعريض حياة سكان العمارة للخطر، حيث يعيش بها أكثر من 25 أسرة”.

كما اختتم بقوله: "سكان العمارة تقدموا بشكاوي رسمية إلي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الغربية ومدير الأمن بتنفيذ قرار الإزالة بالكامل الطوارق الثلاثة كوننا معرضين للانهيار العمارة في حال زيادة الاحمال في وجود البناء المخالف المستمر من شخص مجهول لا صفة له في العمارة " .

ردع مخالفين قانونيا

جدير بالذكر أن محافظ الغربية شدد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمتابعة الميدانية لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال القادمة، مع تطبيق القانون بكل حسم.