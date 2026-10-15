جمال الكشكي: مصر لن تسمح بالمساس بالأمن القومي السعودي.. وأمن الخليج جزء من أمنها القومي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي أن مصر تدرك أن الأمن القومي لدول الخليج يمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة الأمن القومي المصري، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب أشقائها في المنطقة، وحرصها على الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

وقال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بوضوح أنه لا يمكن التفريط في أمن المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يقوم على رفض أي تهديدات من شأنها التأثير على الأمن القومي السعودي.

تجنب اتساع دائرة الصراع

وتابع أن الرئيس السيسي حذر، عقب أحداث 7 أكتوبر، من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الإقليم، مؤكدًا أهمية التحرك لتجنب اتساع دائرة الصراع والحفاظ على استقرار المنطقة.