الرئيس اللبناني يبحث مع وزير خارجية أمريكا مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، هاتفيًا مساء اليوم /الخميس/، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ضوء التطورات الأخيرة.

وتناول الاتصال الوضع في جنوب لبنان، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية.. حيث طلب رئيس الجمهورية اللبنانية الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، والالتزام بمندرجات اتفاق الإطار، والتوقف عن أعمال التجريف، وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم.

وأكد الرئيس عون، خلال الاتصال، أن الجيش والقوى الأمنية يقومان بواجباتهما كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي سُجّلت في الأيام القليلة الماضية تندرج في هذا السياق، لافتا إلى أن الأجهزة القضائية تتابع جميع الملفات التي تُحال إليها.