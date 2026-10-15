قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أيام من زيارة «الشرع».. وزير الخارجية السوري يصل السعودية
وزير الخارجية: لا نمانع حصول إثيوبيا على منفذ تجاري.. ونرفض «النفاذ العسكري» على البحر الأحمر
ارتفع 480 جنيها.. سعر الجنيه الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس
هيثم حسن على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي
بدون إنشاء حساب أو تحميل.. واتساب يطلق ميزة ثورية تقلب قواعد المكالمات
فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية ومسار ضم الأراضي الفلسطينية
أنت بتسلح الجيش ليه؟ .. الرئيس السيسي يكشف كيف رد على سؤال نتنياهو
بتسجيل وصناعة محمد صلاح.. طرابزون سبور يضرب كوبس الفنلندي برباعية بدوري المؤتمر الأوروبي
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: تحرك رسمي من وزير الخارجية للإفراج عن أحمد ناصر المحتجز في هولندا
منح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة
لميس الحديدي: مهرجان الجونة أهم نافذة لسينما من أجل الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المستدامة

الاتحاد الإفريقي والمصرف العربي
الاتحاد الإفريقي والمصرف العربي
أ ش أ

وقَّع الاتحاد الإفريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) أول مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتنسيق الجهود لحشد الموارد والخبرات الفنية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.

وذكر الاتحاد الإفريقي - في بيان، اليوم /الخميس/ - أن نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السفيرة سلمى مليكة حدادي، وقّعت مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس المفوضية محمود علي يوسف، مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبد الله المصيبيح، لتأسيس إطار للتعاون المشترك وتطوير الشراكة بين المؤسستين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

وتستهدف المذكرة تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات الفنية والمؤسسية، بما يدعم الأولويات والمبادرات التنموية التي تقودها الدول الإفريقية، ويسهم في تعزيز قدرة الجانبين على تنفيذ مشروعات ومبادرات تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.

وأوضح البيان أن الاتفاق يتسق مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وتطلعات أجندة 2063، ويمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأولويات القارة.

وأكد الجانبان التزامهما بتحويل الشراكة إلى تعاون عملي يفضي إلى حشد المزيد من الموارد والدعم للمبادرات الإفريقية، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز التكامل والازدهار والاستدامة في القارة.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية الجارية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، أجرت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السفيرة سلمى مليكة حدادي، مباحثات ثنائية مع وزراء المالية في كل من زامبيا وجمهورية الكونغو وبوروندي.

وركزت المباحثات على تعزيز التمويل المستدام للاتحاد الإفريقي وحشد الموارد اللازمة لدعم أولوياته المؤسسية وبرامجه، وتنفيذ أجندة التنمية القارية الإفريقية.

واستعرضت اللقاءات الاستعدادات للاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة وزراء الخارجية والمالية، والمقرر عقده في 13 نوفمبر 2026 بالعاصمة الغانية أكرا، والذي يمثل محطة حاسمة في دفع أجندة الإصلاح بالاتحاد الإفريقي.

وأكدت اللقاءات أهمية توفير تمويل كافٍ ومستدام ويمكن التنبؤ به، بما يعزز القدرات المؤسسية للاتحاد الإفريقي، ويحسن تنفيذ برامجه، ويدعم تحقيق تطلعات أجندة 2063.

الاتحاد الإفريقي BADEA التعاون المؤسسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

محمد صلاح

سر مشاركة محمد صلاح مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي بدوري المؤتمر الأوروبي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

ترشيحاتنا

المتهم

كان بيصلي.. القبض على لص سرق حقيبة طالب من داخل مسجد بالمنيا

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 5 متهمين في خلية داعش الشيخ زايد.. السبت

المتهم

القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة

بالصور

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

بالصور..كريم فهمي وزوجته في مهرجان الجونة

الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة

بالأزرق الفيروزي.. إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد