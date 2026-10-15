محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء 16فرقة بمهرجان الفنون الشعبية: مصر ستظل واحة للأمن والأمان وحاضنة لثقافات العالم

أكد اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يجسد رسالة مصر الحضارية إلى العالم، ويؤكد أنها ستظل دائمًا واحة للأمن والأمان، وحاضنة للفنون والثقافات المختلفة، وقلب الأمة العربية النابض، بما تمتلكه من تاريخ عريق وقدرة على جمع الشعوب تحت مظلة الفن والإبداع.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية رؤساء الوفود المشاركة في الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، اليوم الخميس، بحضور رؤساء ١٦ فرقة أجنبية وعربية ومصرية، من بينها ثلاث فرق لذوي الهمم، في مشهد يعكس التنوع الثقافي والفني للمهرجان وحرصه على إتاحة الفرصة أمام مختلف المواهب للمشاركة والتعبير عن تراثها وإبداعاتها.

وأكد المحافظ أن مشاركة ثلاث فرق من ذوي الهمم في المهرجان هذا العام تمثل إضافة مهمة للدورة السادسة والعشرين، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المهرجان مشاركة ثلاث فرق من ذوي الهمم، بما يعكس الحرص على إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة والإبداع وإبراز مواهبهم الفنية.

وأوضح اللواء نبيل حسب الله أنه يولي ذوي الهمم اهتمامًا شخصيًا، ويحرص على رعايتهم ودعمهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، مؤكدًا أن لهم كامل الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والفنية، وأن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم التي تساعدهم على إظهار قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

ورحب المحافظ بالوفود المشاركة، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في هذا الحدث الثقافي والفني، ومؤكدًا أن المهرجان يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعوب، وتبادل الخبرات والتعرف على الفنون والتراث الشعبي لمختلف الدول.

وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة ترحب بجميع المشاركين، وتتطلع إلى أن يكونوا سفراء لها في بلدانهم، ينقلون صورة حضارية تعبر عن تاريخها وتراثها وأصالة شعبها، مشيرًا إلى أن الانطباعات الإيجابية التي يحملها ضيوف المهرجان معهم تسهم في التعريف بمصر ومحافظاتها، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية.

وأضاف أن هذا الحدث السنوي يسهم في توطيد الروابط الثقافية بين الدول، ويعزز قيم التعاون والتضامن والتفاهم المتبادل، مؤكدًا أهمية استمرار التبادل الثقافي المثمر بين الشعوب، وأن الفن يظل إحدى أهم وسائل التواصل الإنساني وتجاوز الاختلافات.

وشدد المحافظ على أن رسالة مصر إلى العالم هي رسالة سلام ومحبة، وأن مصر آمنة ومستقرة وترحب بضيوفها من مختلف الدول، داعيًا الوفود المشاركة إلى نقل هذه الرسالة إلى مجتمعاتهم، والتعريف بما شاهدوه من حفاوة استقبال وحسن تنظيم خلال وجودهم بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ الشكر والتقدير إلى الفرق المشاركة واللجان التنفيذية والقائمين على تنظيم المهرجان، تقديرًا لجهودهم في تقديم عروض فنية تثري الحياة الثقافية بالمحافظة، وتسهم في إبراز التنوع الحضاري للشعوب المشاركة.

كما قام محافظ الإسماعيلية بتكريم رؤساء الوفود المشاركة، وتبادل معهم الدروع والهدايا التذكارية، تعبيرًا عن الاعتزاز بمشاركتهم في المهرجان، وتقديرًا لدورهم في إنجاح فعالياته.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وأعضاء الوفود عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، مشيدين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة ومستوى التنظيم، إلى جانب إعجابهم بالطابع المعماري المميز للإسماعيلية وما تتمتع به من مقومات سياحية وحضارية.

ويأتي تنظيم الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز التبادل الحضاري بين الشعوب، وإبراز مكانة المحافظة باعتبارها إحدى الوجهات المصرية المهمة لاستضافة الفعاليات الدولية.