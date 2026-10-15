بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي «مازي» ربحًا بنسبة 0.19%، ليستقر بذلك عند 16.998,93 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر «MASI.20»، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعًا بنسبة 0.29% إلى 1.233,74 نقطة، فيما سجل مؤشر «MASI.ESG»، الخاص بالشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدمًا بنسبة 0.15% إلى 1.255,17 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر «MASI Mid and Small Cap»، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعًا بنسبة 0.05% إلى 1.616,65 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 183 مليون درهم، سُجلت أساسًا في السوق المركزي (الأسهم).. أما فيما يتعلق برسملة البورصة، فبلغت 1.000 مليار درهم.