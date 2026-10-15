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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام الداخلة بالوادي الجديد يحيي ذكرى ملحمة أكتوبر باحتفالية وطنية تؤكد قيم الولاء والانتماء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

  نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع قصر ثقافة الداخلة، والإدارة التعليمية ، احتفالية كبرى بهذه المناسبة  الخالدة ، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين،  وفي حضور رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد،  ومدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد أزهار عبد العزيز.    

شهدت الاحتفالية حضور لفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية، والعسكرية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والطلاب ، إلى جانب مشاركة واسعة من مواطني مركز الداخلة، وعدد من قدامى المحاربين .


​  تضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة تثقيفية موسعة بعنوان "انتصارات أكتوبر.. ملحمة عسكرية مهدت لطريق التنمية والاستقرار"، التقى فيها الحاضرون على مائدة الفكر والوطنية لاسترجاع بطولات حرب أكتوبر المجيدة واستلهام دروسها للعبور نحو المستقبل. وحاضر  في الندوة التثقيفية العميد محمد عبدالمنعم حنفي القيادة العسكرية السابقة بالقوات المسلحة ورئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد ، وعضو مجلس الشيوخ النائب عبدالحكم جبالي ،  والدكتور علي رمضان أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر. 


افتتح الاحتفالية مدير مجمع إعلام الداخلة محسن محمد،  بكلمة ترحيبية بالحضور ، مؤكدا فيها على الأهمية البالغة لإحياء هذه الذكرى الخالدة في نفوس الأجيال المتعاقبة ، مشيرا إلى أن ملحمة العبور جسدت إرادة شعب إلتف حول قيادته الوطنية وقواته المسلحة  ، داعيا إلى إستلهام روح أكتوبر لمواجهة التحديات  ومواصلة طريق البناء والتنمية. 


​ على صعيد متصل،  أكّد المحاضرون  خلال الندوة أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية حُسمت لصالح الإرادة المصرية ، بل كان تحولاً استراتيجياً كبيراً أثبت للعالم أجمع قدرة الإنسان المصري على صناعة المعجزات وتحدي المستحيل ، موضحين  أن روح أكتوبر هي الطاقة المحركة التي استمدت منها الدولة المصرية قدرتها على مواجهة التحديات ومواصلة طريق البناء.


​وسلّط المحاضرون الضوء على الارتباط الوثيق بين الاستقرار والأمن الذي تحقق بفضل النصر ، وبين النهضة الشاملة التي تشهدها مصر حالياً، مشيرين إلى أن استعادة الأرض والسيادة الوطنية كانا المرتكز الأساسي الذي انطلقت منه قاطرة التنمية في كافة أرجاء الوطن، ولا سيما المحافظات الحدودية وفي مقدمتها محافظة الوادي الجديد .


​وأشاروا إلى أن التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 لم تقتصر على تحرير التراب الوطني فحسب، بل أسست لبنية تحتية أمنية وسياسية مكنت الدولة المصرية من التوسع في المشروعات القومية العملاقة ، مشددين على أهمية إستحضار بطولات الشهداء والمصابين وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم  فداء للوطن .


ولفت المحاضرون إلى أن محافظة الوادي الجديد تمثل نموذجاً حياً لهذه التنمية، حيث تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مشروعات استصلاح الأراضي، والطرق، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما أتاح آفاقاً جديدة للاستثمار وجذب السكان، مؤكدين أن ما يحدث اليوم على أرض الوادي الجديد هو امتدادا طبيعيا لروح ونصر أكتوبر المجيد.


​وتخللت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية متنوعة قدمها طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية بمركز الداخلة ، والفريق الفني لقصر ثقافة الداخلة ، وشملت عروضاً مسرحية قصيرة، وإلقاء قصائد شعرية حماسية تُجسد حب الوطن، بالإضافة إلى استعراضات غنائية ووطنية حازت على تفاعل كبير وإشادة واسعة من الحضور، وأضفت أجواءً من الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
​وفي ختام الاحتفالية، أثنى الحضور على الجهود الدؤوبة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات في تعزيز الوعي بالمناسبات  الوطنية الخالدة،  والتعاون المثمر  لمجمع اعلام الداخلة مع الجهات والمؤسسات الوطنية المحلية المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف ، مطالبين بإستمرار هذه الفعاليات التثقيفية لتعزيز وعي الأجيال الناشئة بتاريخ وطنهم المجيد، وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
أدار الإحتفالية  محمود عزت الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة ، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.


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