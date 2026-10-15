العليمي: عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، أن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، إن الهجوم الحوثي على معاشيق امتداد للاعتداءات على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية.



ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي السعودية، وسط استمرار التحالف في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات.