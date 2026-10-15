ما تنسوش الفاتورة.. شعبة الملابس: خصومات تصل لـ 50% في تخفيضات الجمعة البيضاء

أكد خالد سليمان رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن موسم الملابس الصيفية مستمر حتى الآن، والتجار لجأوا إلى تخفيض الأسعار أكثر من مرة.

وقال خالد سليمان، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"،: "تخفيضات الجمعة البيضاء تبدأ في أول نوفمبر المقبل في الملابس الجاهزة".

وتابع خالد سليمان: "بعض التجار لديهم بضائع وملابس من الموسم الماضي، وسيتم طرح الملابس بتخفيضات، والمعروض كبير".

وأكمل خالد سليمان: "الخصومات قد تصل لـ 50% في الملابس الجاهزة خلال تخفيضات الجمعة البيضاء".

ولفت خالد سليمان، إلى أنه: "على المواطن أن يحصل على فاتورة شراء عند شراء الملابس، ويتأكد من أنها جيدة".