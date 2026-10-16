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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمينا العبد: ربنا بيدبر التوقيت بطريقته وأنا بسعى

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
رحمة سمير

قالت الفنانة ياسمينا العبد إنها سعيدة بردود الفعل على تجربتها في مسلسل «خمسين خمسين»، الذي شاركت فيه مع الفنانة كندة، موضحة أن العمل كان أول تجربة كوميدية لها، وأنها سعيدة بأن الجمهور تفاعل معه وأبدى إعجابه به، لأنها كانت تدخل عالمًا مختلفًا تمامًا بالنسبة إليها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ توقيت عرض أعمالها الفنية يأتي وفقًا لتدبير الله، موضحة أن الجمهور قد لا يعرف أن الفنانين يمكن أن يعملوا على مشروعات لمدة ثلاث سنوات، ثم تُعرض جميعها في توقيت واحد، قائلة إنها تسعى وتجتهد، بينما يدبر الله التوقيت بطريقته، معربة عن أملها في أن تكون الأعمال التي تقدمها جيدة، ومؤكدة أنها تعمل على المشروعات التي تقتنع بها بشدة، وتتمنى أن تكون النتائج خيرًا.

وأشارت إلى أنها تتعلم باستمرار خلال رحلتها الفنية، وتسأل الجميع وتحاول أن تكون مثل «الإسفنجة» التي تمتص المعلومات، وتستفيد من كل ما يُعرض عليها من خبرات. وأوضحت أن الجميل في هذه الصناعة لا يقتصر على دخول موقع التصوير وإنجاز العمل فقط، بل إنها تمثل عالمًا متكاملًا وتجربة حياة مهمة، وتمنح العاملين فيها تجارب إنسانية ثرية للغاية.

وأكدت ياسمينا العبد أنها تحاول السير في الطريق الذي يرضي الله، وأنها تهتم بالحفاظ على مرحلتها العمرية، ولا ترغب في القفز على الخطوات أو التقدم بسرعة تفوق ما يناسبها، موضحة أنها تحاول قدر استطاعتها اختيار الأعمال الصحيحة التي تلائمها وتناسب المرحلة التي تعيشها حاليًا.

وأضافت أنها لا تحب أن تفاجئ الجمهور بتغير عمرها بصورة سريعة، موضحة أنها كانت تشاهد منذ طفولتها فنانين تحبهم، ثم تجدهم فجأة وقد كبروا، وهو أمر لم يكن محببًا بالنسبة إليها، لذلك تفضل أن تسير خطوة بخطوة، وأن تعيش اللحظة بدلًا من استعجال المراحل.

وكشفت عن فيلم جديد تشارك فيه مع الفنان محمد سعد، موضحة أنه لم يُعرض بعد، وأن موعد طرحه سيكون يوم 21 في دور السينما بمختلف أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته خلال اللقاء.

وتطرقت إلى مسلسل «لام شمسية»، الذي وصفته مقدمة الحوار بأنه تجربة مهمة، في سياق الحديث عن تطورها وتعلمها المستمر، مؤكدة أن التعلم بالنسبة إليها مستمر طوال الطريق، وأنها تسعى للاستفادة من كل تجربة تمر بها.

ياسمينا العبد الفنانة أعمالها الفنية التوقيت مسلسل «خمسين خمسين»

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