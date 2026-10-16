الوادي الجديد.. تكريم لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لحصده 3 ميداليات فضية أفريقية

كرّمت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللاعب إبراهيم أحمد عبد الوهاب، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، تقديرًا لإنجازه الرياضي المتميز بحصده ثلاث ميداليات فضية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين بالجزائر.

وأشادت المحافظ بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم المواهب الرياضية الواعدة ورعاية الأبطال، بما يسهم في صقل قدراتهم وتعزيز حضورهم في المنافسات القارية والدولية؛ متمنيةً للاعب مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة في البطولات المقبلة.

يُذكر أن اللاعب حصد الميداليات الفضية الثلاث في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع، ضمن فئة تحت 17 سنة، بوزن 60 كجم، ليؤكد ما يتمتع به ابناء المحافظة من قدرات على المنافسة فى مختلف الرياضات، والاداء المشرف للاعب وصولا إلى منصات التتويج القارية.