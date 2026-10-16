أخبار الوادي الجديد| تسليم عقود المنتفعين من مشروع الواحات الخضراء بالمنيرة.. وتجهيز أرض المعارض

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم عقود المنتفعين من مشروع " الواحات الخضراء " بقرية المنيرة

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم ، تسليم عقود المنتفعين من المرحلة الأولى من مشروع «الواحات الخضراء» بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والمدير الإقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» ، اليوم، والمقام على مساحة ٣٥ فدانًا بتكلفة١٠ مليون جنيه؛ دعمًا لجهود الدولة في التوسع بالرقعة الزراعية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات ضمن المرحلة الأولى للمشروع تمهيدًا للتوسع وتعميمه على مستوى المراكز.

جاء ذلك بحضور أحمد حمدي ممثل المسئولية المجتمعية بوزارة البترول، والسيدة إيمان الديب مساعد رئيس هيئة البترول للمسئولية المجتمعية، والنائب أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

يأتي المشروع في إطار شراكة تنموية تجمع المحافظة ومركز «أكساد» وتحالف شركات قطاع البترول، الذي يضم شركات خدمات البترول الجوية وأنابيب البترول «التيوب»، وبرج العرب وأسيوط ومارينا للبترول، بما يعزز تكامل الجهود المؤسسية لدعم التنمية الزراعية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأكدت المحافظ تقديرها للتعاون المثمر مع «أكساد» وتحالف شركات قطاع البترول، وما يقدمونه من دعم للمشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة؛ مشيرةً إلى أن المشروع يستهدف تقديم نموذج للإدارة الذكية للمشروعات الزراعية يعتمد على الطاقة الشمسية وإجراء الدراسات العلمية للتربة و حد السحب الجوفي الآمن من خلال تخصيص مساحات زراعية مجهزة بأشجار النخيل والمانجو مزودة بشبكات رى حديثة للمنتفعين تواكب رؤية المحافظة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل حقيقية لابناء المحافظة.

عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة

محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بمدينة الخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعمال التطوير الجارية بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي رئيس مركز المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة؛ للوقوف على التجهيزات النهائية ومدى جاهزية الموقع لاستضافة الفعاليات المقبلة.

واستعرضت المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والتجهيزات الجارية والتي تشمل باكيات العرض وتوسعة الممرات الداخلية، وقاعة استقبال كبار الزوار والجداريات الفنية، إلى جانب الانتهاء من اشتراطات الحماية المدنية؛ لتوفير بيئة تنظيمية مناسبة للعارضين والزائرين ودعم الترويج للمنتجات والأنشطة المحلية.

وأشادت مجدى بجودة التصميمات والأعمال المنفذة والتي تتوائم مع الهوية التراثية والبيئية للمحافظة والمنتجات التي يتيحها المعرض، مؤكدةً ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية التشغيلية والتنظيمية، مقدمةً الشكر والتقدير للقائمين على المشروع من مديرية الإسكان، وموجهةً بصرف مكافأة تشجيعية للقائمين على تنفيذ أعمال التطوير؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة في تصميم وتنفيذ الأعمال.

بدعم 10 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال التجهيزات النهائية بمقر العيادات الخارجية الجديد بالتأمين الصحي

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر العيادات الخارجية الجديد الملحق بفرع التأمين الصحي بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء للمقر بالتنسيق مع قطاع الكهرباء والانتهاء من كافةالتجهيزات اللازمة لدخوله الخدمة، بما يضمن جاهزيته للتشغيل وتقديم خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية متكاملة للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي.

من ناحية أخرى، كلفت المحافظ فرع هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إعداد مقايسة لرفع كفاءة وتطوير مقر مدرسة التمريض بدعم من المحافظة، وتوفير مقر بديل للطلاب لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة؛ لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.