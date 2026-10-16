ترامب: نجري محادثات مع روسيا والصين لنزع السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن تجري محادثات مع موسكو وبكين تهدف إلى نزع السلاح النووي من الدول التي تمتلك أكبر مخزونات من الأسلحة النووية في العالم.

نزع السلاح النووي

وقال ترامب، خلال مقابلة مع قناة نيوزماكس، إنه يتوقع أن تلحق الصين بالولايات المتحدة في غضون السنوات الخمس المقبلة من حيث القدرات النووية.

وأضاف ترامب للقناة أن الوضع برمته مؤسف، مشيرًا إلى أنه يرغب في نزع السلاح النووي إذا كان ذلك ممكنًا، وأن الولايات المتحدة تجري بالفعل محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس الحربية النووية المخزنة، تليها الولايات المتحدة ثم الصين، بينما تتفوق الولايات المتحدة على روسيا من حيث عدد الرؤوس الحربية النووية المنتشرة.

وذكرت قناة نيوزماكس أن ترامب تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن نزع السلاح النووي.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أشهر من انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية المعروفة باسم ستارت الجديدة، في وقت سابق من العام الجاري.

ووقّع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف معاهدة ستارت الجديدة عام 2010، التي أتاحت تمديدًا واحدًا فقط.

واتفق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديدها لمدة خمس سنوات، وأي تمديد جديد للمعاهدة سيتطلب قرارًا تنفيذيًا يقضي بالتمديد الطوعي للقيود المنصوص عليها فيها.